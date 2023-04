21 apr 2023 17:38

FURTO DA FILM ALL’AEROPORTO DI PEARSON A TORONTO, IN CANADA: UN GRUPPO DI CRIMINALI È RIUSCITO A RUBARE UN CARICO DI UNA TONNELLATA E MEZZO DI LINGOTTI D'ORO, DEL VALORE DI OLTRE VENTI MILIONI DI DOLLARI - IL METALLO ERA ARRIVATO A BORDO DI UN CARGO E TRASFERITO IN UNA ZONA BLINDATA ALL'INTERNO DELLO SCALO: DA LÌ È SPARITO SU UN FURGONE – DALLO SCALO PASSA TUTTO L’ORO CHE VIENE RACCOLTO DALLE MINIERE E DESTINATO AL MERCATO STRANIERO: PER LA POLIZIA IL COLPO POTREBBE ESSERE STATO MESSO A SEGNO DA…