17 giu 2024 11:27

UN FURTO "ESPRESSO" - IN PROVINCIA DI TREVISO, ALCUNI LADRI SI SONO INTRODOTTI IN UNA CASA PER SVALIGIARLA, MA NON TROVANDO OGGETTI PREZIOSI DA TRAFUGARE, SI SONO BEVUTI UN CAFFÈ E POI SI SONO PORTATI VIA ALCUNI ELETTRODOMESTICI - IL RACCONTO DEI PROPRIETARI: "ERA TUTTO SOTTOSOPRA: HANNO ROVISTATO IN TUTTE LE STANZE, PROBABILMENTE HANNO ANCHE PICCHIATO IL NOSTRO CANE"