IL FUSTIGATORE FINISCE FUSTIGATO - ARRESTATO A VOGHERA IL BLOGGER GIANPIERO SANTAMARIA, CONOSCIUTO PER LA SUA ATTIVITÀ DI ATTIVISTA CHE NEGLI SCORSI ANNI LO HO PORTATO PIÙ VOLTE A SCONTRARSI CON ESPONENTI DELLA POLITICA LOCALE, E DA ALCUNI MESI COORDINATORE PROVINCIALE DEL MOVIMENTO "INDIPENDENZA" DI GIANNI ALEMANNO - NON E’ STATO COMUNICATO IL MOTIVO DELL’ARRESTO MA NEI GIORNI SCORSI AVEVA AGGREDITO UN 38ENNE, A CALCI E PUGNI…

(ANSA) - PAVIA, 11 MAR - E' stato arrestato oggi a Voghera (Pavia) Gianpiero Santamaria, 52 anni, conosciuto per la sua attività di blogger che negli scorsi anni lo ho portato più volte a scontrarsi con esponenti della politica locale, e da alcuni mesi coordinatore provinciale del movimento "Indipendenza" di Gianni Alemanno. Santamaria è stato accompagnato nel carcere della città oltrepadana dagli agenti del locale commissariato.

Sino ad ora né la polizia e neppure il suo legale hanno comunicato le ragioni dell'arresto. Nei giorni scorsi Santamaria aveva fatto nuovamente parlare di sé per un episodio avvenuto in Tribunale a Pavia. In attesa di comparire in un'udienza del processo che lo vede imputato per la sua attività di blogger sui social dedicati alla vita politica di Voghera (Pavia), il 52enne ha aggredito a calci e pugni Alessandro Traversa, 38 anni, anch'egli vogherese, uno dei suoi accusatori, e parte lesa nella vicenda.

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri in servizio nel palazzo di giustizia, che hanno portato il 52enne blogger negli uffici della polizia giudiziaria per essere identificato. Il 38enne ferito è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato al Pronto soccorso del Policlinico San Matteo per essere medicato.

