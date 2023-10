I FUTURI JIHADISTI CE LI CRESCIAMO IN CASA – VIAGGIO A SHAERBEEK, IL QUARTIERE DI BRUXELLES DOVE VIVEVA ABDELSALAM LASSOUED, L’ATTENTATORE CHE IL 17 OTTOBRE HA UCCISO DUE PERSONE PER STRADA NELLA CAPITALE BELGA – LE DUE FACCE DELLA ZONA: DA UNA PARTE I PALAZZONI DEL “GHETTO” MUSULMANO. DALL’ALTRA LA “GENTRIFICAZIONE”, CAUSATA DALLA VICINANZA CON LE ISTITUZIONI EUROPEE. NEL MEZZO, LA RABBIA E IL RISENTIMENTO COVANO, COME NELLE BANLIEUE PARIGINE

«Non so tu cosa stai cercando, ma questa non è una banlieu parigina». Marc ha quasi trent'anni e poca voglia di parlare. Seduto ai tavolini del cafè di place Princesse Elisabeth ammutolisce come un po' tutti gli abitanti di Schaerbeek quando gli si chiede di dieci giorni fa, della jihad, del sangue sparso da Abdessalem Lassoued. E hijab a parte, il colpo d'occhio […] sembrerebbe dargli ragione.

[…] Eppure che abbia un senso anche qui l'adagio in voga tra sociologi ed esperti - "quando Parigi prende il raffreddore, Bruxelles starnutisce" - lo dice la cronaca.

Dal civico numero 4 di via Max Roos, al quinto piano di una grigia palazzina, partì il 22 marzo 2016 il commando che compì una strage all'aeroporto di Zaventem proprio per vendicare l'arresto di Salah Abdeslam, tra i responsabili dell'attacco al teatro parigino il 13 novembre 2015. A meno di duecento metri c'è la moschea Alhe Allah, quella dove pregava Lassoued, prima di essere allontanato perché […] troppo radicale.

«Qui non si capisce mai cosa succede davvero o chi hai davanti - dice Daniel, uno degli operai comunali che sta posando i cavi di fibra ottica proprio all'ingresso della moschea - è una comunità chiusa con cui è difficile anche solo parlare». Dopo l'attacco che è costato la vita a due tifosi svedesi poi, «sono tornati la paura e i sospetti del 2015» si aggiunge Yuksel, capo della squadra di operai. I lupi solitari sono sempre una possibilità: «Non puoi sapere quando ci sarà il prossimo: ce ne sono altri» chiosa.

Poco più a Est del resto […] c'è l'appartamento occupato da cui Lassoued è stato in grado di procurarsi un'arma automatica e trasformare per una notte il diciannovesimo comune di Bruxelles in un nuovo inferno. Il citofono squilla a vuoto. Gli inquilini erano (sono?) tutti abusivi.

A meno di un chilometro invece c'è il bar dove il terrorista è stato arrestato. «Prevedere la radicalizzazione è complicato ma a segnalare Lassoued è stato uno della nostra comunità» sottolinea tranquillo Sophiane, in un italiano ciancicato retaggio di un passaggio in Italia, «da regolare» precisa mentre tiene saldo il volante del suo taxi.

[…] È la contraddizione che da queste parti racchiudono nel dispregiativo "Belgistan". Cioè di quei quartieri, Schaerbeek come il gemello Molenbeek, in cui oltre il 37% dei residenti sono musulmani. In cui schegge impazzite fioriscono al margine di una comunità già piuttosto chiusa, che occupa un quadrante cittadino sul punto di trasformarsi in un quartiere "in".

Un'area in cui un visitatissimo museo della birra fa il paio con decine di botteghe halal, dove l'alcol è bandito. In cui boulangerie dai tratti un po' hipster gareggiano per profumare le strade con panetterie maghrebine che sfornano batbout a raffica. In cui l'invito alla preghiera salmodiato dalle 8 moschee disseminate in anonimi palazzi (una ogni 6mila musulmani) combacia con la tradizionale gara dello sputo più lungo del nocciolo di ciliegia, con una vivace movida, con una piscina pubblica che è fiore all'occhiello di tutta Bruxelles […] e con case che, complice la gentrificazione causata anche dalla vicinanza del quartiere delle istituzioni europee […], hanno prezzi ormai spesso in linea con i quartieri più in voga.

[…] Schaerbeek […] «resta uno dei comuni più colpiti dal reclutamento e dalle partenze dei jihadisti verso la Siria e l'Iraq». Parigi e la sua antologia della ghettizzazione non saranno dietro l'angolo insomma, ma sembra esserlo […] un certo risentimento anti-occidentale che il conflitto tra Israele e Palestina rischia di riaccendere. […]

