BASTA IM-PRENDITORI FURBETTI! - IL GOVERNO STA PENSANDO A UN DECRETO CONTRO LE DELOCALIZZAZIONI, PER EVITARE CHE SI RIPETANO VERTENZE SCANDALOSE COME WHIRLPOOL O GKN: PER LE AZIENDE CHE CHIUDONO IN ITALIA SOLO PER RISPARMIARE SUL COSTO DEL LAVORO POTREBBERO ARRIVARE MULTE FINO AL 2% DEL FATTURATO - NEL NUOVO SCHEMA LE IMPRESE SAREBBERO OBBLIGATE A UTILIZZARE TUTTI GLI AMMORTIZZATORI DISPONIBILI, A PRESENTARE UN PIANO DI RIQUALIFICAZIONE E RICOLLOCAZIONE DEI DIPENDENTI E…