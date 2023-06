5 giu 2023 17:41

IL FUTURO DELLA LOTTA AL CRIMINE? È MEGLIO DI "MINORITY REPORT" - L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE È L'ULTIMA FRONTIERA DEI CARABINIERI INFORMATICI DEL ROS PER SMASCHERARE I PROFILI E LE OPERAZIONI DEI CRIMINALI ONLINE - L'IA VIENE USATA PER CONFRONTARE I DATI INFORMATICI, COME TESTI AUDIO E VIDEO, CHE VENGONO COLLEGATI A UN INDIRIZZO IP E ALL'IDENTITA' DI CHI COMUNICA - GLI INVESTIGATORI LAVORANO AL TRACCIAMENTO DELLE TRANSAZIONI ILLEGALI, CHE USANO LE CRIPTOVALUTE PER...