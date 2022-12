PRONTI PER L’ABBUFFATA DI NATALE? SE STATE PENSANDO DI STRAFOGARVI PER POI RIMEDIARE CON UNA GIORNATA DI DIGIUNO SBAGLIATE DI GROSSO - PER EVITARE DI RITROVARSI CON ALMENO 3 CHILI IN PIÙ DOPO L’EPIFANIA SERVONO 10-15 GIORNI DI REGIME IPOCALORICO POVERO DI GRASSI E RICCO DI FRUTTA E VERDURA. SÌ AD ALIMENTI INTEGRALI, PESCE FRESCO, CARNE BIANCA E SPEZZATE LA FAME CON LA FUTTA SECCA. NON DIMENTICATE DI BERE E GIOCATE D’ANTICIPO CON UNA…