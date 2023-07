IN UNA GALASSIA LONTANA LONTANA… - IL TELESCOPIO SPAZIALE “EUCLID” LANCIATO IERI PROVERÀ A RISOLVERE L’ENIGMA SU CUI GLI ASTRONOMI SI ARROVELLANO DA DECINE DI ANNI: DI COSA È COMPOSTO L’UNIVERSO? – “EUCLID” SCATTERÀ 50 MILA FOTO A UN MILIONE E MEZZO DI KM DALLA TERRA NELLA SPERANZA CHE POSSA FORNIRE INFORMAZIONI UTILI A RISPONDERE AI TANTI PUNTI INTERROGATIVI - IL TELESCOPIO È STATO SPEDITO NELLO SPAZIO GRAZIE A...

Estratto dell’articolo di Matteo Marini per “la Repubblica”

Il direttore dell’Agenzia spaziale europea, Josef Aschbacher, si lascia quasi sfuggire una citazione da Guida galattica per autostoppisti. «Con Euclid l’umanità avrà le risposte sull’universo e per capire di più su chi siamo e dove andiamo». Parla sull’onda dell’euforia, e del sollievo, per il lancio del telescopio spaziale partito con successo ieri, in testa a un razzo Falcon 9 di SpaceX. Ed è proprio tra le galassie che Euclid cercherà indizi sulla natura di (quasi) tutto quanto.

Materia ed energia oscura, sommate, fanno il 95 per cento di quello che c’è nell’universo. Eppure non ne sappiamo nulla. Riusciamo a misurarne la presenza perché la prima distorce la luce delle galassie e ne guida i movimenti come se ci fosse tanta, tantissima massa in più di quella che possiamo vedere.

La seconda è l’ipotesi formulata per spiegare il fatto che l’universo si espande a una velocità che accelera da cinque miliardi di anni. Tradotto: entra sempre nuova energia, e gli scienziati non sanno spiegare cosa succede.

Euclid farà in sei anni una scansione di oltre un terzo del cielo (scattando 50 mila immagini da 600 megapixel). Fotograferà miliardi di galassie per tracciarne con una precisione senza precedenti la forma, distorta dalla presenza di materia oscura, con una camera che raccoglie luce visibile: Vis.

Lo strumento a infrarossi Nisp servirà invece a registrare lo spettro per conoscerne velocità e distanza da noi e misurare così gli effetti di quell’espansione lungo dieci miliardi di anni luce. Guarderemo lontano nello spazio e nel tempo, quindi, per quasi tre quarti della vita del Cosmo: sarà «la mappa 3D più accurata mai ottenuta dell’universo».

[…] Euclid sarebbe dovuto salire con un razzo Soyuz russo, ma dopo l’invasione dell’Ucraina, l’Esa si è dovuta rivolgere a SpaceX, che ha fatto il suo dovere «in tempi per noi mai visti, in poco più di un anno abbiamo lanciato» ha sottolineato Mike Healy, Head of Science Projects dell’Esa.

Euclid è ora sulla strada per raggiungere il punto a un milione e mezzo di chilometri dalla Terra da dove cercherà di darci le risposte che cerchiamo. […]

