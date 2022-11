GALEOTTA FU LA PASSERELLA – SONO CONVOLATE A NOZZE MISS ARGENTINA E MISS PORTO RICO, LE DUE BONAZZE CHE SI SONO INNAMORATE NEL 2020 AL CONCORSO DI BELLEZZA “MISS GRAND INTERNATIONAL”: LA 26ENNE MARIANA VARELA E LA 23ENNE FABIOLA VALENTIN HANNO TENUTO SEGRETO IL RAPPORTO FINO A TRE GIORNI FA QUANDO HANNO POSTATO UN VIDEO DELLA LORO STORIA D’AMORE CON TANTO DI PROPOSTA DI MATRIMONIO E BACIO LESBO… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Francesca Pierantozzi per “il Messaggero”

mariana varela fabiola valentin 13

Galeotto fu il concorso di bellezza, e la passerella scintillante anni Ottanta del Miss Grand International, un contest tra le più belle del Mondo che riunisce ogni anno in Thailandia le Miss nazionali. Mariana Varela, 26 anni, Miss Argentina, e Fabiola Valentin, 23 anni, Miss Porto Rico, hanno portato alti i colori dei loro paesi, classificandosi entrambe nella top ten. Un bell'exploit, ma non il più importante di quel 2020. Perché su quella passerella, mentre sfilavano con abiti dorati e tacchi 12, Mariela e Fabiola si sono innamorate.

mariana varela fabiola valentin 12

Un inedito colpo di fulmine tra Miss che le due ragazze, entrambe modelle, con carriere tra New York e Miami, hanno tenuto segreto fino a tre giorni fa, quando sui social - Instagram e Tik Tok - hanno deciso di annunciare urbi et orbi di essere convolate a nozze davanti a un giudice di pace di San Juan, in Portorico, paese che ha legalizzato il matrimonio omosessuale nel 2015.

GLI INDIZI Le due Miss oltre 220 mila follower in due avevano cominciato a pubblicare qualche indizio del loro amore negli ultimi mesi: loro due che si tengono per mano, su una spiaggia, un selfie a due. Il 30 ottobre l'annuncio ufficiale, che ha ottenuto finora oltre 200mila cuori, è arrivato sotto forma di video, che ripercorre le tappe della loro bella storia d'amore, le vacanze, le cene romantiche, la richiesta ufficiale di fidanzamento (il video lascia il dubbio su chi abbia fatto la domanda a chi) e per finire il grande giorno, con le fedi, i sorrisi, i baci, Mariana vestita con un abitino bianco a frange e Fabiola in tailleur pantalone bianco e nero. Bellissime come sempre. «Dopo aver deciso di mantenere la nostra relazione privata, abbiamo finalmente aperto le porte sulla nostra coppia, in un giorno molto speciale», hanno scritto le spose.

mariana varela fabiola valentin 8

Per dirsi sì, le ragazze hanno infatti scelto il 28 ottobre, giorno della marcia per i diritti Lgbtq a Porto Rico. L'isola è da sempre all'avanguardia nella difesa dei diritti degli omosessuali, e resta nella storia il primo gay pride nel 1990 sull'avenue Ashford, in memoria delle vittime dell'Aids e contro le leggi discriminatorie, progressivamente abolite negli anni Novanta.

(...)

LA SCOSSA Nell'ambiente ancora abbastanza codificato e a suo modo convenzionale delle Miss e delle modelle, l'unione tra Mariana e Fabiola ha dato una piccola scossa. (...)

