Ha 93 anni ma ogni mattina, puntuale, è già all'ingresso di un fast food, pronta a dare il buongiorno ai colleghi: Tamiko Honda è la dipendente donna più anziana di una nota catena di ristoranti in Giappone e non ha alcuna intenzione di smettere di lavorare e godersi la pensione. […]

TAMIKO HONDA: 93 ANNI DI LAVORO

La sua giornata inizia presto: dopo la sveglia, l'anziana signora fa 20 minuti di autobus dalla sua casa di Kumamoto, nel Sud del Giappone, per raggiungere il posto di lavoro. Il suo turno dura 3 ore, dalle 7.30 alle 10.30, per 5 giorni alla settimana. Mercoledì e domenica sono di riposo. "Ma non vedo l'ora che arrivi il lunedì per tornare qui e iniziare una nuova settimana di lavoro" ha ammesso in un'intervista qualche giorno fa. […]

Dopo aver lavorato come infermiera e donna delle pulizie, 23 anni fa ha iniziato a lavorare nel fast food, diventando un pilastro insostituibile dello staff. "Senza di lei qui non sarebbe la stessa cosa" conferma la direttrice Hiromi, che ha più o meno l'età dei nipoti di Tamiko. La sua presenza dà energia a tutti i colleghi, anche ai più giovani[…]

[…] E ai nipoti che le chiedono di smettere, lei replica che se sta bene è grazie al suo impiego. "Per non gravare su chi mi circonda, voglio vivere e fare del mio meglio al lavoro finché il mio corpo me lo consente". Dunque è stata la necessità a spingerla verso questa scelta, ma non solo: "Lavorare è il segreto della salute - afferma - Nella vita bisogna mantenere viva la speranza".

IL LEGAME TRA LONGEVITÀ E LAVORO IN TARDA ETÀ

Con la sua energia Tamiko è un esempio per le giovani generazioni ma anche, prevedibilmente, per molte donne e uomini in età da pensione. Incarna lo spirito della longevità giapponese che l'ha accompagnata fino ai 93 anni e le ha permesso di trovare ancora gioia e significato nelle piccole azioni quotidiane. Tra l'altro, nella catena di fast food per cui lavora, non è neppure la dipendente più anziana: il primato appartiene a un uomo di 95 anni nella prefettura di Toyama.

Casi sporadici i loro ma neppure tanto: in Giappone, il Paese più "vecchio" del mondo (seguito a ruota dall'Italia, ndr), sempre più over 60 scelgono di rimanere nel mondo del lavoro anche dopo l'età della pensione. Alcuni sono spinti dalla necessità, altri dal desiderio di continuare a sentirsi utili: secondo il Libro bianco del 2023 sull’invecchiamento della popolazione, gli over 65 ancora occupati erano 9,27 milioni nel 2022, il 13,4% del totale, il doppio rispetto al 1995. La fascia 65-69 anni rappresenta il 52% di questi lavoratori senior, quella 70-74 anni il 33,9% e gli over 75 l'11%.

