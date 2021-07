3 lug 2021 11:00

GALLINELLO VECCHIO FA BUON BRODO - LA REALDOLL LANCIA LA PRIMA BAMBOLA SESSUALE DI UN ANZIANO - COSTRUITA SU RICHIESTA DI UNA CLIENTE, HA RUGHE E CAPELLI GRIGI - IL PROSSIMO PRODOTTO IN USCITA DOVREBBE ESSERE "HENRY", UN ROBOT CON UN AUGELLO BIONICO, CAPACE DI SIMULARE L'EREZIONE - A DETTA DEL CEO, "SARA' IN GRADO DI SOLLEVARE UN CAMION" (PER I FETICISTI DEL CRIC?) - L'AZIENDA LAVORA INFATTI PER ANIMARE LE SUE BAMBOLE, MA...