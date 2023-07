1 lug 2023 15:20

GALLURA DA SPENNARE – IL RISTORANTE SULL'ISOLA DI LA MADDALENA, IN SARDEGNA, DOVE GLI SVIPPATI DI TUTTO IL MONDO VANNO A INGOZZARSI DI PIZZE A 110 EURO, CRUDI DA 1.400 E BOTTIGLIE DA 32MILA – IL LOCALE È AMATO DAI CALCIATORI COME KARIM BENZEMA, GLI EX ROMANISTI ERIK LAMELA E ALISSON E PERSINO L’ALLENATORE DELL’INTER, SIMONE INZAGHI – I CLIENTI ARRIVANO DIRETTAMENTE VIA MARE E SE I LORO YACHT SONO TROPPO GRANDI PER IL RISTORANTE...