GAME OF DRONES – ANCHE OGGI PUTIN E ZELENSKY MANDANO AVANTI I VELIVOLI SENZA PILOTA – KIEV HA TENTATO DI ATTACCARE DI NUOVO ALCUNI EDIFICI DI MOSCA, “MAD VLAD” HA SPEDITO I DRONI CONTRO I GRANAI DI ODESSA – IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA RUSSO, MEDVEDEV: “L’UCRAINA POTREBBE SCOMPARIRE COME STATO DALLA MAPPA. È GIÀ CHIARO COME ANDRÀ A FINIRE IL CONFLITTO: KIEV SUBIRÀ UNA VERGOGNOSA SCONFITTA…”

DRONE UCRAINO ATTACCA MOSCA

MOSCA, CONTRASTATO TENTATIVO KIEV DI ATTACCO CON TRE DRONI

(ANSA) - Kiev ha tentato di attaccare gli edifici di Mosca nelle prime ore di oggi con tre droni che sono stati bloccati e distrutti. Lo afferma in una nota riportata dalla Tass il ministero della Difesa russo. "L'attacco terroristico su Mosca ha coinvolto tre droni. Due sono stati distrutti dalle difese aeree sul Mozhaisky e Khimkinsky della regione di Mosca, mentre il terzo è stato bloccato dalla guerra elettronica e ha perso il controllo, schiantandosi contro un edificio in costruzione della capitale", si legge nel comunicato. Secondo il ministero, non ci sono state vittime.

Il sindaco di Mosca Sergey Sobyanin in precedenza aveva reso noto che le difese aeree avevano abbattuto un veicolo aereo senza pilota sul distretto Mozhaisky della regione di Mosca, mentre un altro drone ha colpito un edificio in costruzione nel distretto finanziario della città di Mosca.

KIEV, DRONI RUSSI CONTRO I GRANAI DI ODESSA

(ANSA) - Le forze russe hanno lanciato la notte scorsa un attacco con droni che ha colpito infrastrutture civili della regione di Odessa, nell'Ucraina meridionale, inclusi i granai: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Oleg Kiper.

"I terroristi russi hanno attaccato il sud della regione di Odesa con droni d'attacco per tre ore. Il nemico ha preso di mira le infrastrutture civili della regione. Le forze di difesa aerea hanno distrutto 9 droni Shahed-136/131 - ha scritto Kiper -. Purtroppo sono stati colpiti i complessi di produzione e di trasbordo dove è scoppiato un incendio su una superficie totale di 700 metri quadrati.

Alle 6:00 del mattino (le 5:00 in Italia, ndr), l'incendio è stato circoscritto. I danni comprendono anche le strutture di stoccaggio dei cereali. Tutti i servizi competenti stanno lavorando sul posto... Non ci sono state vittime civili".

KIEV, NELLA NOTTE ABBATTUTI 11 DRONI RUSSI SU 20

(ANSA) - Le forze di difesa aerea ucraine hanno abbattuto 11 dei 20 droni kamikaze Shahed che la Russia ha lanciato contro l'Ucraina durante la notte: nove sono stati distrutti nella regione di Odessa e due nella regione di Zaporizhzhia. Lo ha reso noto l'Aeronautica militare di Kiev, come riporta l'emittente statale Suspilne. (ANSA).

MEDVEDEV, 'L'OPERAZIONE MILITARE PER PREVENIRE AGGRESSIONE'

(ANSA) - Mosca è stata costretta a lanciare un'operazione militare contro l'Ucraina per prevenire un'aggressione da parte dell'Occidente e delle autorità di Kiev: lo ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, in un articolo pubblicato sul sito web aif.ru. Lo riporta la Tass.

"È noto il modo in cui l'Occidente e le sue marionette di Kiev hanno agito nella situazione del Donbass. È stata la stessa ipocrisia, gli stessi trucchi e la stessa agenda nascosta. I preparativi stavano gradualmente procedendo su tutti i binari possibili per un atto di aggressione su larga scala contro la Russia. Le cose stavano seguendo lo schema che era stato messo in atto in un Paese montuoso e leggermente più caldo del Caucaso 15 anni prima", ha scritto Medvedev riferendosi alla Georgia e all'Ossezia del Sud.

L'ex presidente russo ha poi sottolineato che per quanto riguarda la situazione in Ucraina, "solo con la forza si è evitato un esito fatale, perché i colloqui avevano perso ogni significato". E alla luce della mancanza di garanzie "che il nostro nemico non si sarebbe unito al blocco militare, già eccessivamente sviluppato, abbiamo chiarito la nostra posizione. Abbiamo dovuto lanciare un'operazione militare. C'è un'enorme differenza tra la fiducia nei propri partner e l'ingenuità. Non sono riusciti a prenderci in giro", ha osservato Medvedev.

MEDVEDEV, 'L'UCRAINA POTREBBE SCOMPARIRE COME STATO'

(ANSA) - L'Ucraina potrebbe scomparire come Stato in seguito al conflitto in corso: lo scrive il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, in un articolo pubblicato sul sito web aif.ru in occasione del 15/o anniversario dell'invasione dell'Ossezia del Sud da parte della Georgia e della Russia. Lo riporta la Tass. "È già chiaro come andrà a finire: Kiev subirà una vergognosa sconfitta, proprio come gli aggressori georgiani. Lo Stato ucraino, che è stato creato artificialmente sulle rovine dell'Unione Sovietica, scomparirà probabilmente dalla mappa politica del mondo", afferma Medvedev.

