GAME OF DRONES – NUOVO ATTACCO UCRAINO A MOSCA! ALCUNI VELIVOLI SENZA PILOTA HANNO SORVOLATO LA CAPITALE RUSSA: UNO È RIUSCITO A COLPIRE UN GRATTACIELO DI UFFICI, LO STESSO DELLA SCORSA VOLTA – È STATO CHIUSO ANCHE L’AEROPORTO INTERNAZIONALE VNUKOVO (POI RIAPERTO) – IERI “MAD VLAD” HA LANCIATO DUE MISSILI CONTRO KRYVYI RIH, LA CITTÀ NATALE DI ZELENSKY: CI SONO STATI SEI MORTI – LA SOLITA MINACCIA DI MEDVEDEV: “SE LA CONTROFFENSIVA AVRÀ SUCCESSO, DOVREMMO USARE LE ARMI NUCLEARI”

UCRAINA: ATTACCO DI DRONI NELLA NOTTE SU MOSCA

(ANSA) - Un attacco di droni militari viene segnalato in queste ore sulla città di Mosca, secondo i media russi. Citando i servizi di emergenza locali, l'agenzia di stampa Tass riferisce di un velivolo senza pilota abbattuto sulla capitale dalle forze di difesa aeree russe e di un altro drone che ha colpito un grattacielo di uffici in città.

UCRAINA: DRONI SU MOSCA, DANNI A STESSO PALAZZO SCORSO ATTACCO

(ANSA) - "Diversi droni sono stati abbattuti mentre cercavano di dirigersi verso Mosca. Uno ha colpito lo stesso grattacielo dell'ultima volta", ha detto su Telegram il sindaco della capitale russa Sergei Sobyanin aggiungendo che non si segnalano feriti. Il ministero della Difesa russo citato dall'agenzia Tass parla di due droni abbattuti su Mosca.

Secondo il dicastero i velivoli senza pilota sono stati abbattuti dalle forze di difesa aerea del Paese sulle aree di Odintsovo e Narofominsk, mentre un terzo drone è stato disattivato con l'uso di mezzi di guerra radio-elettronica e si è poi schiantato su uno dei grattacieli della capitale.

"Secondo dati provvisori, non ci sono vittime a seguito dell'attacco di droni contro un palazzo nel quartiere Iq della città di Mosca. La vetrata della struttura al livello del 17mo piano ha subito danni", ha detto alla Tass una fonte dei servizi di emergenza della città.

UCRAINA: DRONI SU MOSCA, CHIUSO E RIAPERTO AEROPORTO VNUKOVO

(ANSA-AFP) - L'aeroporto internazionale Vnukovo di Mosca è stato brevemente chiuso, in seguito all'attacco di droni di stanotte sulla capitale russa. Lo riporta l'agenzia di stampa statale Tass. "Vnukovo è stato temporaneamente chiuso per arrivi e partenze: gli aerei vengono reindirizzati ad altri aeroporti", hanno detto i servizi di emergenza locali riferendo in seguito della ripresa del normale funzionamento dello scalo.

MOSCA, RESPINTO UN ATTACCO CON DRONI CONTRO LE NOSTRE NAVI

(ANSA-AFP) - L'esercito russo ha dichiarato di aver respinto la notte scorsa un attacco ucraino con tre droni marini contro le sue motovedette nel Mar Nero. "I tre droni marini nemici sono stati distrutti" dal fuoco delle navi russe, ha affermato il ministero della Difesa in un comunicato, aggiungendo che le motovedette sono state attaccate a 340 km a sud-ovest di Sebastopoli, il porto della flotta russa del Mar Nero nella Crimea annessa. I droni ucraini, precisa la nota, avevano preso di mira le "motovedette Sergey Kotov e Vasily Bykov, che stavano monitorando le rotte di navigazione nella parte sud-occidentale del Mar Nero, 340 chilometri a sud-ovest di Sebastopoli". Lo riporta la Tass. Secondo il ministero della Difesa di Mosca, tutti i tre droni marini ucraini sono stati distrutti dalle armi standard delle navi russe. Entrambe le motovedette continuano a svolgere la loro missione, conclude il comunicato.

MEDVEDEV: ARMI NUCLEARI SE CONTROFFENSIVA KIEV RIESCE

Estratto da www.rainews.it

LA POSSIBILE CONTROFFENSIVA UCRAINA

"Se immaginiamo che l'offensiva dell'Ucraina con il sostegno della Nato abbia successo, portando alla sottrazione di parte della nostra terra, in virtù del decreto presidenziale del 6 febbraio 2020, dovremmo optare per l'uso di armi nucleari. Semplicemente non c'è altra via d'uscita". Lo scrive su Telegram il vicepresidente del consiglio russo di sicurezza, Dmitri Medvedev.

"Pertanto, i nostri nemici devono pregare i nostri guerrieri" che "non consentono al fuoco nucleare globale di divampare", aggiunge.

L'ex presidente russo in un altro post riferito agli ucraini e al presidente di Kiev, Volodymyr Zelensky, aggiunge che "è redditizio che questi 'cretini' abbiano avanzato una 'formula di pace' non praticabile, e che qualsiasi altra opzione per condurre i negoziati viene rifiutata con la schiuma alla bocca. Quanto è ancora utile che il 'clown al comando' abbia firmato un ordine sul divieto di negoziati con il nostro Paese".

"Tutto ciò consentirà alla Russia di portare al termine ciò che è stato avviato con l'operazione militare speciale. Fino alla fine del regime di Bandera, fino alla fine dell'ideologia neonazista. Fino alla fine fisica di tutti i 'bastardi' che hanno distrutto un numero enorme dei loro cittadini per il denaro rubato dall'Occidente e per soddisfare le loro dolorose ambizioni", conclude. […]

GUERRA LUNGA

Estratto dell’articolo di Micol Flammini per “il Foglio”

Dopo cinquecentoventitré giorni di attacchi, la Russia è ancora in grado di colpire e ieri mattina ha lanciato due missili contro Kryvyi Rih, [...] luogo di nascita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. I missili hanno centrato un edificio scolastico e un condominio in cui non si svolgeva [...] nulla di militare, solo le mansioni mattutine della vita civile. I feriti sono più di settanta, i morti sei […].

[…] il Cremlino non ha intenzione di fermarsi. Ha la convinzione che più sarà lunga più il tempo [...] sarà d’aiuto. E poi ci sono le ragioni pratiche che spingono Vladimir Putin a pensare di potersi ancora permettere la guerra, come un sistema di potere fatto per autoalimentarsi, anche quando appare indolenzito, esautorato.

Il sito di inchiesta Proekt […] è andato a studiare cosa fanno gli oligarchi [...]. E ha trovato una risposta: collaborano. Quasi la metà dei miliardari russi aiuta la Russia a portare avanti la guerra contro l’Ucraina, è impegnata nella produzione di armi, nell’importazione di materiali sanzionati o nell’integrazione dei territori occupati.

Scrive Proekt che sono ottanta dei duecento uomini più ricchi della Russia, secondo la rivista Forbes, ad aiutare il Cremlino. Alcuni di loro non parlano da ormai un anno e mezzo, fanno attenzione a non farsi vedere assieme a Putin, ma nei fatti portano avanti gli stessi interessi. […]

[...] Così i miliardari che dovrebbero rimpicciolire il potere di Putin, trangugiarlo, sono invece diventati parte della guerra e non soltanto con il loro silenzio, anche con i loro affari: su un carro armato Bmd-4m fanno affari otto miliardari russi.

