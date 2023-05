GAME OF DRONES - UN SOLDATO RUSSO, RIMASTO SOLO IN TRINCEA A BAKHMUT DOPO CHE I SUOI COMPAGNI SONO STATI UCCISI DAI MILITARI UCRAINI, SI ARRENDE ALLE TRUPPE DI KIEV E VIENE SCORTATO DA UN DRONE - IL MILITARE HA RICEVUTO DELLE ISTRUZIONI SCRITTE DAL VELIVOLO COMANDATO A DISTANZA E MENTRE IL MILITARE STAVA ABBANDONANDO IL CAMPO DI BATTAGLIA, GLI ALTRI SOLDATI RUSSI HANNO APERTO IL FUOCO CONTRO DI LUI - ECCO COME E' ANDATA A FINIRE...- VIDEO

Estratto dell'articolo di Monica Perosino per “la Stampa”

Un soldato russo rimasto solo in una trincea di Bakhmut si sbraccia, gli occhi al cielo. Accanto ci sono i suoi compagni, morti. Guarda il cielo perché sopra di lui c'è un drone ucraino […] Fa cadere il fucile a terra, mette le braccia a croce su petto, poi è costretto ad accucciarsi, perché alle sue spalle, i "suoi" gli stanno sparando contro.

[…]Un altro velivolo ucraino si avvicina, lancia quello che sembra un pacchetto bianco, ma non è un pacchetto, sono le istruzioni per arrendersi. Il militare si guarda attorno, indugia qualche secondo, poi inizia a camminare veloce lungo la trincea, mentre il «fuoco amico» non si ferma, scortato dal drone ucraino. Il video è stato diffuso dal comandante della divisione droni d'assalto della 92ª brigata Yuriy Fedorenko.

«Essere catturati in Ucraina offre maggiori possibilità di sopravvivenza che prestare servizio nell'esercito russo» ha commentato sotto il video, […] Nell'ultimo anno l'Ucraina ha sviluppato un'abilità notevole nell'uso di veivoli senza pilota, non solo per operazioni di sorveglianza e salvataggio: ieri un edificio pubblico a Starodub e un deposito di petrolio della Rosneft a Klintsovsk, regione di Bryansk, in Russia, sono stati colpiti da attacchi ucraini con droni, ha reso noto il governatore, Aleksandr Bogomaz.

Dall'inizio della guerra, la regione di confine di Bryansk è stata colpita numerose volte, da droni e colpi di mortaio. Obiettivi sono stati centri per il reclutamento e stazioni di polizia. —

