GAME OVER! - CONTINUA IL PERIODO TRAGICO PER I LAVORATORI DEL SETTORE DEI VIDEOGIOCHI: DOPO MICROSOFT, EPIC GAMES E EA ANCHE SONY HA ANNUNCIATO IL LICENZIAMENTO DI OLTRE 900 DIPENDENTI CHE LAVORAVANO NELLA DIVISIONE PLAYSTATION - I TAGLI RIGUARDERANNO ALCUNI DEGLI STUDIOS CHE HANNO CREATO TITOLI DI ENORME SUCCESSO, COME " INSOMNIAC GAMES" "GUERRILLA GAMES" E "NAUGHTY DOG" E ALTRE AZIENDE ACQUISITE...

La crisi che ha colpito il mercato dei videogiochi non accenna a fermarsi: […] Sony ha ufficializzato una serie di tagli che colpiranno la divisione PlayStation, con il licenziamento di oltre 900 dipendenti in tutto il mondo. […] Non solo aziende del calibro di Epic Games, Electronic Arts e Microsoft a soffrire la crisi che ha colpito l'industria dei videogame da mesi[…]

Il primo team a pagarne le spese sarà London Studio, azienda britannica al lavoro su un nuovo gioco cooperativo con elementi "live-service", che chiuderà i battenti definitivamente.

Altri licenziamenti colpiranno tanto gli studi maggiori di PlayStation Studios, come Insomniac Games (Marvel's Spider-Man, Ratchet & Clank), Guerrilla Games (Killzone, Horizon) e Naughty Dog (The Last of Us, Uncharted), quanto studi di supporto (tecnologico, creativo e non solo) e aziende acquisite nell'ultimo periodo, come Firesprite.

[…] si legge nel messaggio firmato da Jim Ryan. "L'industria, tuttavia, sta cambiando immensamente e dobbiamo essere pronti per ciò che arriverà in futuro. Abbiamo grandi aspettative da soddisfare, ma anche l'obiettivo di continuare a far crescere il settore: di conseguenza è necessario fare un passo indietro per assicurarci di essere in una posizione che ci consenta di continuare a creare esperienze incredibili per la community PlayStation". […] Ryan conclude: "Sono tempi duri, ma non vi preoccupate: non è un segnale di debolezza da parte del nostro brand o dell'industria".