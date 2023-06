LA GARA A DIMAGRIRE TIENE IN OSTAGGIO I DIABETICI – SELVAGGIA LUCARELLI TUONA CONTRO I DOTTORI CHE PRESCRIVONO OZEMPIC A CAZZO: “MOLTI MEDICI STANNO FACENDO CASSA PRESCRIVENDOLO A CHI NON NE HA BISOGNO, MENTRE I DIABETICI RESTANO SENZA FARMACI. MENTRE CI INDIGNIAMO PER I GIOVANI YOUTUBER DI CASAL PALOCCO, DOVREMMO COMINCIARE A PREOCCUPARCI PURE DEGLI EFFETTI DI QUESTA SFIDA, ANCHE PERCHÉ QUESTA VOLTA CHI NON PENSA ALLE CONSEGUENZE NON SONO QUATTRO VENTENNI, MA I NOSTRI MEDICI…”

Estratto dell’articolo di Selvaggia Lucarelli per “Il Fatto Quotidiano”

[…] sarebbe forse il momento di porre maggiore attenzione sull'effetto profondamente negativo che sta avendo una sfida partita dall'America, le cui conseguenze si stanno facendo sentire anche in Italia. La sfida segue gli hashtag #ozempichallenge e #ozempicjourney e fa riferimento a “Ozempic”, ovvero il nome di un farmaco che molti nomi noti (e non) stanno utilizzando per dimagrire (ha un principio attivo, la semaglutide, che fa perdere circa il 10-15% del peso corporeo).

Il suo fine terapeutico però non sarebbe lontano perdere chili ma tenere sotto controllo il diabete mellito tipo 2 tramite un'iniezione a settimana. La sfida consiste appunto nel mostrare l'iniezione e poi i risultati sul corpo, quindi il dimagrimento. Kim Kardashian avrebbe utilizzato l'Ozempic per entrare nel famoso abito di Marilyn Monroe, Elon Musk ha ammesso di utilizzare Wegovy, un farmaco molto simile.

Tutto ciò ha innescato purtroppo una serie di conseguenze molto gravi: la prima è che molte persone si iniettano il farmaco sottovalutando i possibili effetti collaterali. In secondo luogo – e questo è l'aspetto più grave – coloro che hanno bisogno di Ozempic per curare il diabete non lo trovano più in farmacia. In Italia, appena sono arrivati gli effetti virali della challenge americana, i medici hanno iniziato a prescrivere Ozempic a chi voleva dimagrire. E, con molta disinvoltura, non solo a persone obese, ma anche alla ragazza che magari voleva perdere qualche chilo.

In Italia questi farmaci seguono per regolamento una Dpc (Dispensazione per conto), ovvero le strutture sanitarie ospedaliere acquistano il farmaco e, a seguito di un piano terapeutico, il farmaco viene erogato dalle farmacie territoriali ai pazienti che ne richiedono (e che non lo pagano ). Tutte le regioni sono normate con questa modalità (per un po' di tempo ha fatto eccezione solo la Lombardia in cui si poteva comprare anche con una ricetta rossa del medico, poi si è allineata).

Ozempic e Aifa, insomma, in teoria bloccano pratiche poco corrette per non lasciare i diabetici senza farmaco. Dietologi e endocrinologi però hanno iniziato a prescriverlo in massa off label (per impieghi diversi da quelli per i quali sono stati autorizzati, quindi a pagamento), ovvero per far dimagrire i pazienti.

Aifa ha emanato una nota ammonendo tale pratica, ma ho raccolto molte testimonianze che raccontano una situazione fuori controllo. Marilù: “A settembre sono andata dal mio endocrinologo a Milano per verificare se il mio sovrappeso di 12 chili fosse legato a problemi ormonali. Il medico, senza neppure pesarmi o vedere le mie analisi o l'anamnesi ha ordinato lui stesso, presso una farmacia di Lugano, Ozempic alla cifra di 300 euro.

Valentina è preoccupata: “Io sono diabetica e da mesi non trovo il farmaco che mi serve, in farmacia continuano a dirmi che non si hanno previsioni di arrivo perché la domanda è aumentata a dismisura, sono disperata”. Sabrina: “Sono piena di rabbia, mio padre è cardiopatico e diabetico, non riesce a trovare questa medicina salvavita. Non so se sono più incazzata con questi medici compiacenti o con gli irresponsabili che lo usano per fini estetici”. […]

molti medici stanno facendo cassa prescrivendo Ozempic a chi non ne ha bisogno, mentre i diabetici restano senza farmaci, con tutti i rischi del caso. Forse, mentre ci indigniamo per i giovani youtuber di Casal Palocco, dovremmo cominciare a preoccuparci pure degli effetti di questa sfida, anche perché questa volta chi non pensa alle conseguenze non sono quattro ventenni, ma i nostri medici. E magari con i capelli bianchi.

