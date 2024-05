GARANCE AUTHIÉ, UNA A CUI PIACE CAVALCARE – LA NUOVA PRESUNTA GIOVANE FIDANZATA DI FEDEZ È APPASSIONATA DI DANZA ED EQUITAZIONE. HA 20 ANNI (15 IN MENO DEL RAPPER) E DI PROFESSIONE FA LA MODELLA. LA RAGAZZA DAI CAPELLI BIONDI, ALTA UN METRO E OTTANTA, SOGNA DI LAVORARE COME ATTRICE, RECENTEMENTE HA PARTECIPATO A DEI "FASHION SHOW" A CANNES, IN CONTEMPORANEA AL FESTIVAL DEL CINEMA - IL SUO PRIMO BOOK FOTOGRAFICO QUANDO AVEVA SOLO 10 ANNI - IL VIDEO DI GARANCE E FEDEZ MANO NELLA MANO A MONACO...

Fedez avvistato al GP di Monaco insieme ad una ragazza. Secondo la pagina Very Inutil People, si tratterebbe di Garance Authié, modella classe 2004. pic.twitter.com/vAJLUJ3tq3 — Trash Italiano (@trash_italiano) May 26, 2024

Capelli lunghissimi e biondi, occhi azzurri, un metro e ottanta di altezza. La modella francese Garance Authié sarebbe la nuova fiamma di Fedez. La rivelazione arriva da un video diffuso su Instagram dal portale Very Inutil People (e pubblicato anche da un utente su TikTok): si vede il rapper di Rozzano mano nella mano con Garance, classe 2004 (quindici anni in meno di lui), al GP di Monaco che ha visto trionfare la Ferrari di Leclerc.

«Una frequentazione che procede da qualche mese, il primo avvistamento a marzo a Courchevel, poi Parigi, Miami, Coachella e adesso Montecarlo», scrive il profilo a corredo del filmato.

Non solo: in una storia Instagram del cantante si vede Garance ritratta di profilo a bordo di uno yacht, insieme a Fedez e a un gruppo di amici, mentre sta gustando degli spaghetti. Garance Authié ha iniziato a fare la modella da bambina: aveva solo dieci anni quando posò per il suo primo servizio fotografico professionale. E proprio nei giorni scorsi era a Cannes, impegnata in alcuni fashion show che sono andati in scena in contemporanea al Festival del cinema.

Appassionata di danza ed equitazione, seguita da due agenzie di moda, una francese e una spagnola, la ragazza in futuro sogna di lavorare nel cinema. Tuttavia, non ha accantonato gli studi: è iscritta alla IE Business School di Madrid, università con specializzazione in management e finanza. Il suo profilo Instagram è seguito da 18,9 mila follower: tra loro c’è l’ex di Chiara Ferragni. […]

