IL GARANTE DELLA PRIVACY APRE UN’ISTRUTTORIA SUL CASO SEGRE-SEYMANDI – L’AUTORITÀ VUOLE ACCERTARE “EVENTUALI RESPONSABILITÀ” CONNESSE ALLA VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA SUI DATI PERSONALI: “L’ISTRUTTORIA SARÀ VOLTA AD ACCERTARE IL POSSESSO DI UN’IDONEA BASE GIURIDICA DA PARTE DEI SOGGETTI CHE HANNO DIFFUSO DATI E CONTENUTI”

(ANSA) - Il Garante per la Privacy, "in relazione alle notizie diffuse dalla stampa e al video della festa organizzata in una villa di Torino nel corso della quale un noto professionista ha rivelato dati e informazioni sulla vita privata della sua ex partner e di terzi, sta procedendo all'avvio di un'istruttoria per accertare eventuali responsabilità connesse alla violazione della vigente disciplina sulla privacy".

L'istruttoria - spiega il Garante - sarà volta, in particolare, ad accertare il possesso - da parte dei diversi soggetti che diffuso dati e contenuti, anche attraverso video - "di un'idonea base giuridica".

