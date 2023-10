GATTI E MISFATTI - A CALCINATO, IN PROVINCIA DI BRESCIA, UN 25ENNE HA CERCATO DI SEQUESTRARE UN 15ENNE, ACCUSATO DI AVERGLI UCCISO IL GATTO - DOPO LA MORTE DELL'ANIMALE, L'UOMO SI È MESSO ALLA RICERCA DEL RAGAZZINO IN GIRO PER LA CITTADINA: UNA VOLTA CHE L'HA INCROCIATO, HA CERCATO DI CARICARLO SULLA SUA AUTO, MA È STATO FERMATO DA UN AMICO DEL 15ENNE - A QUEL PUNTO IL GIOVANE È SCAPPATO E HA CHIAMATO LA MADRE, MA L'UOMO HA CONTINUATO A CERCARLO E…

Estratto dell'articolo di Valerio Morabito per www.corriere.it

«Abbiamo paura ad uscire di casa». È l’affermazione di una mamma di Calcinato, Fabiana (nome di fantasia), che giovedì scorso ha vissuto una disavventura insieme a suo figlio nel paese della Bassa bresciana. […] Tutto è iniziato dopo che un gatto, di proprietà di un venticinquenne del posto, è stato ucciso. L’uomo ha attribuito il gesto a un quindicenne, ovvero il figlio di Fabiana, anche se come appurato in seguito dalle forze dell’ordine la morte del povero animale non è riconducibile al ragazzino.

Nonostante ciò, il venticinquenne ha pensato di farsi «giustizia da solo» e con tanto di mazza ha messo in atto una sorta di caccia all’uomo. A bordo della propria automobile si è aggirato per le strade di Calcinato, quando […] ha riconosciuto il minorenne. Così ha accostato e senza troppe esitazioni l’ha caricato sul proprio mezzo di trasporto.

Per fortuna, […] c’era un amico che, con una buona dose di coraggio, è intervenuto per provare a distrarre l’uomo. A quanto pare c’è riuscito, visto che il ragazzino è sceso dall’abitacolo della macchina. Ma l’incredibile storia non si è conclusa con questa sorta di tentativo di sequestro. Sì, perché mentre il giovane ha chiamato in preda al panico la madre, l’uomo (con tanto di accompagnatore) ha continuato a cercarlo. Questa volta, però, lo ha intercettato di fronte il municipio di Calcinato.

Con il quindicenne c’era anche la madre che a sua volta ha contattato il 112. È nel centro della cittadina che il venticinquenne, armato di mazza, avrebbe provato a colpire il minorenne. Sono stati momenti concitati. «Sono riuscita a sfilare la mazza dalle mani dell’aggressore — racconta Fabiana — ma in quel momento, anche per la tensione accumulata, sono caduta a terra». Così è stata medicata dai sanitari del 118. Sul posto, intanto, sono intervenuti con tempestività i carabinieri della stazione di Calcinato che hanno bloccato l’uomo e successivamente lo hanno identificato. […]. Il venticinquenne, dopo la caccia al ragazzino, è stato denunciato, a piede libero, per sequestro di persona, lesioni e minacce aggravate.