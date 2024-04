IL GATTO SUL LETTO CHE SCOTTA – UN UOMO PORTAVA IL SUO AMANTE NELLA CASA DELLA VICINA PER FARE SESSO, MA È STATO BECCATO GRAZIE A UN…MICIO – UNA RAGAZZA AVEVA AFFIDATO IL SUO ANIMALETTO ALLE CURE DELLA SUA PADRONA DI CASA CHE, A SUA VOLTA, AVEVA PASSATO LE CHIAVI DELL’APPARTAMENTO AL VICINO, BISOGNOSO DI UN GIACIGLIO DOVE AVERE I SUOI RAPPORTI – QUANDO LA RAGAZZA HA CONTROLLATO IL GATTO DA REMOTO, HA VISTO DUE UOMINI NEL SUO LETTO E...

Sono stati scoperti grazie a un gatto. Due amanti si incontravano nella camera da letto di una trentenne mentre lei era in vacanza e aveva affidato il micio alle cure della padrona di casa. Ma il dolo non è nella relazione clandestina, bensì nella violazione di domicilio. La donna, infatti, incurante della Legge, avrebbe passato le chiavi al vicino di casa che aveva bisogno di una stanza (dato che nel suo di appartamento viveva il compagno). E però, nessuno dei due ha fatto i conti con la tecnologia.

Come racconta l'edizione odierna, mercoledì 24 aprile, di Repubblica Torino, la ragazza controllando il gatto da remoto grazie a una telecamera ha visto due uomini nel suo letto. Superato lo shock di trovarsi due estranei in casa e per di più in un atteggiamento così intimo, ha sporto querela con tanto di immagini e video allegati, tramite l'avvocato Andrea Gibin, alla procura di Torino. I fatti risalgono al 2019.

Al suo ritorno in città, la donna ha denunciato sia il vicino sia la padrona di casa, accusata di aver dato le chiavi all'uomo per permettergli di incontrare segretamente il suo amante nell'appartamento. Il tribunale di Torino ha condannato entrambi a otto mesi di reclusione ciascuno per violazione di domicilio.

