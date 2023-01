5 gen 2023 13:32

A GAZA È UN GIORNO COME UN ALTRO: UN TASSISTA SI È DATO FUOCO DOPO ESSERE STATO MULTATO DALLA POLIZIA – SI TRATTA DI UN 23ENNE, CHE HA DATO IN ESCANDESCENZE (LETTERALMENTE) NON ACCETTANDO LA SANZIONE. ALCUNE PERSONE LO HANNO AIUTATO A SPEGNERE LE FIAMME E LO HANNO ACCOMPAGNATO IN OSPEDALE – MOLTI TASSISTI DELLA RIDENTE GAZA CITY DENUNCIANO DI AVERE PROBLEMI PER I PRELIEVI FISCALI TROPPO ALTI RISPETTO AI GUADAGNI…