ISRAELE,'COLPITI TERRORISTI HAMAS VICINO OSPEDALE AL QUDS'

(ANSA) - L'esercito ha attaccato "terroristi di Hamas che erano sistemati in un palazzo vicino all'ospedale Al-Quds di Gaza City". Lo ha detto il portavoce militare riferendosi alla denuncia di Hamas di un bombardamento della struttura da parte di Israele.

Il portavoce ha spiegato che "l'attacco è stato compiuto dall'aria e ha comportato esplosioni in un vicino deposito di munizioni". Secondo la stessa fonte, l'esercito ha annunciato di aver conquistato anche una roccaforte di Hamas nel nord della Striscia. "All'interno - ha concluso - sono stati trovati lanciatori di missili, armi e materiale di intelligence".

FONTI LOCALI, VALICO DI RAFAH APERTO A PASSAGGIO STRANIERI

(ANSA) - Anche oggi il valico di Rafah, tra Gaza e l'Egitto, è aperto all'uscita degli stranieri, dei binazionali e dei feriti dalla Striscia. Lo hanno riferito all'Ansa fonti locali. Aperto anche il transito per gli aiuti umanitari.

ALLARME RAZZI DA GAZA IN COMUNITÀ ISRAELE A RIDOSSO STRISCIA

(ANSA) - Le sirene di allarme per i razzi da Gaza hanno risuonato per almeno tre volte in oltre un'ora nelle comunità israeliane a ridosso della Striscia. Lo ha fatto sapere l'esercito. Gli allarmi sono ripresi dopo una nottata relativamente calma.

MO: PALESTINESI, 'A GAZA 46 MORTI IN RAID ISRAELE, 25 SOLO A RAFAH'**

(Adnkronos) - Sono almeno 46 i palestinesi rimasti uccisi e decine quelli feriti nei bombardamenti effettuati nelle ultime ore dalle forze israeliane contro la Striscia di Gaza, nel mirino delle operazioni dal terribile attacco di un mese fa di Hamas in Israele.

Secondo le notizie dell'agenzia palestinese Wafa, i bombardamenti hanno colpito cinque abitazioni a Rafah, dove si contano almeno 25 morti e decine di feriti, e almeno 12 persone sono state uccise e 29 sono rimaste ferite in raid che hanno colpito un'abitazione a Khan Yunis, località nel sud della Striscia come Rafah. Altre otto persone sono state uccise in un attacco aereo contro la zona di Ma'an, a est di Khan Yunis. Almeno una persona è morta in un'altra operazione a Beit Lahia, nel nord della Striscia.

Secondo la Wafa, le forze israeliane hanno attaccato abitazioni, strade e altre infrastrutture nella zona di Tal al-Hawa, nel sud di Gaza City, dove ci conterebbero vittime tra morti e feriti. L'agenzia riferisce di decine di case ed edifici distrutti in quello che per i palestinesi è il 32esimo giorno di operazioni israeliane.

Le forze israeliane hanno confermato di aver attaccato nelle ultime ore "obiettivi dell'organizzazione terroristica di Hamas". Dal 7 ottobre, quando l'attacco di Hamas in Israele ha fatto più di 1.400 morti (secondo il bilancio fornito dagli israeliani), nella Striscia di Gaza si contano oltre 10.000 morti (stando ai dati delle autorità controllate da Hamas).

OMS, OLTRE 160 OPERATORI SANITARI MORTI IN SERVIZIO A GAZA

(ANSA) - Oltre 160 operatori sanitari sono morti in servizio a Gaza dall'inizio delle ostilità il 7 ottobre scorso: lo ha detto in un briefing un portavoce dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), come riporta il Guardian.

"Oltre 160 operatori sanitari sono morti in servizio mentre si prendevano cura di feriti e malati. Queste sono le persone che mantengono attivo il sistema sanitario grazie alla loro dedizione e hanno in qualche modo trovato un modo per mantenere un certo livello di servizio", ha affermato il portavoce. Il funzionario ha inoltre chiesto la revoca delle restrizioni sull'assistenza medica, sottolineando che alcuni medici stanno effettuando operazioni, comprese le amputazioni, senza anestesia.

GAZA: ANP, OLTRE IL 60% DEGLI OSPEDALI È FUORI USO

(ANSA) - Secondo una dichiarazione della ministra della Sanità dell'Autorità nazionale palestinese Mai al-Kaila, oltre il 60% degli ospedali e dei centri medici di Gaza sono fuori servizio. Lo riportano i media locali. Al-Kaila ha affermato che 16 dei 35 nosocomi e 51 dei 72 centri medici non sono più operativi a causa della carenza di carburante e forniture mediche, nonché del bombardamento israeliano.

