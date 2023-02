UN GAZEBO PER DUE – OGGI FINO ALLE 20 SI VOTA PER SCEGLIERE IL NUOVO SEGRETARIO DEL PD. BONACCINI HA STRAVINTO NEI CIRCOLI DEM, MA SCHLEIN SPERA ANCORA NELLA RIMONTA, MAGARI CON L’AIUTO DELLE TRUPPE GRILLINE – UN MILIONE DI PERSONE È LA SOGLIA SOTTO LA QUALE, AL NAZARENO, LA CONSULTAZIONE VERREBBE CONSIDERATA UN FLOP. NEL 2019 A ESPIMERE UNA PREFERENZA FURONO 1 MILIONE E 600 MILA – LE ACCUSE INCROCIATE E I SOSPETTI DI BROGLI…

C’è chi fa la danza della pioggia e chi invece gli scongiuri perché il maltempo conceda una tregua. Stefano Bonaccini ed Elly Schlein hanno opinioni diverse anche sul meteo avverso che oggi potrebbe ulteriormente sgonfiare le vele dell’affluenza […]

Un milione di persone è la “soglia psicologica” sotto la quale, al Nazareno, la consultazione per scegliere il nuovo segretario del Pd verrebbe considerata un flop: 600mila in meno di quanti furono nel 2019. Ragion per cui i sostenitori del governatore emiliano tifano comunque per raggiungerla, ma senza andare oltre, così da mettere in sicurezza il vantaggio ottenuto nei circoli.

Mentre il comitato della deputata bolognese sta smuovendo mari e monti, convinto che più gente andrà ai gazebo, più aumenteranno le chance di un sorpasso che avrebbe del miracoloso poiché sovvertirebbe il verdetto degli iscritti, mai accaduto prima. A riprova di un clima che minaccia tempesta anche dopo questa domenica.

[…] Scintille di una vigilia surriscaldata pure da qualche veleno e molti sospetti. In casa della deputata si teme il “rischio brogli”, anche se nessuno osa definirlo così: oltre alla cifra monstre di 70mila schede stampate a Salerno, la città di Vincenzo De Luca, da varie province in giro per l’Italia sarebbero arrivate segnalazioni di sindaci che invitano i concittadini ad andare a votare per Bonaccini, sebbene siano elettori di altri partiti.

Tant’è che «massima attenzione ai seggi» è l’ordine impartito ai volontari. E un’allerta simile sarebbe scattata pure sul fronte opposto: stavolta sarebbero i grillini pronti ad aiutare la competitor del governatore. La quale ieri ha ricevuto un endorsement pesante: «Andrò a votare alle primarie del Pd. Penso che Elly Schlein segnali con più coraggio l’apertura al cambiamento», il tweet di Pierluigi Bersani. […]

