LA GEMMA DI VILLA ARZILLA – L'ENNESIMO MIRACOLO DI MARIA DE FILIPPI: HA TRASFORMATO LA MISCONOSCIUTA GEMMA GALGANI IN UN PERSONAGGIO TV - A “UOMINI E DONNE” NON FANNO PIÙ A MENO DI LEI: LA 73ENNE HA TRASCORSO GLI ULTIMI 13 ANNI INCOLLATA AL "TRONO" A MACINARE CORTEGGIATORI (L’ULTIMO È ARRIVATO A CHIEDERLE DI LECCARGLI L’ASCELLA) - SI FINGE SVAMPITA E POI GUERREGGIA CON LA SUA "NEMESI" TINA CIPOLLARI. E LO SHARE S'IMPENNA… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Marco Rocchi per “Libero quotidiano”

silvio venturato gemma galgani 8

Bionda come una diva. Elegante e leggera nei suoi 73 anni portati con disinvoltura. Gemma Galgani da ormai tredici anni è diventata il vero amuleto di Uomini e donne.

Il fortunatissimo show pomeridiano ideato e condotto da Maria De Filippi, infatti, vive (alla grande) delle disavventure amorose della svampita signora torinese alle prese in questi giorni, giusto per stare al passo, con un certo Silvio che nell’esterna (ovvero l’appuntamento a cena che spesso si conclude a casa del corteggiatore) si è trovata a fronteggiare una richiesta che sulla tv di qualche tempo fa sarebbe stata impronunciabile e anche oggi fa un certo scalpore, specie se di mezzo ci sono ascelle da leccare (!).

silvio venturato gemma galgani 5

Ma non ci curiamo di lui, quanto di lei, Gemma degli ascolti. Divenuta una vera certezza nella scuderia De Filippi. Bersaglio delle critiche di molti, da sempre antagonista della smargiassa Tina Cipollari (fiancheggiata dal sottile e non meno viperesco Gianni Sperti), con lei lo share di Uomini e Donne decolla ben oltre il 30%.

gemma galgani 2

[…] Gemma non si arrende e non molla. Reagisce ineffabile persino di fronte alle caricature e al manichino malvestito e dai denti particolarmente pronunciati che Tina di tanto in tanto porta in studio con il puro, perfido obiettivo di prendere in giro la povera Gemma. Che però, in barba al telebullismo a favore di telecamera, sa già che a vincere è lei.

gemma galgani a uomini e donne 5

Nel cuore dei suoi corteggiatori ma ancora di più degli spettatori e delle spettatrici, soprattutto di una certa età che, ‘sti cavoli dei tronisti e delle corteggiatrici ventenni, si appassionano molto di più al trono over della gran dama ufficiale dei pomeriggi di Canale 5, nei quali Maria, del resto, da sempre seduta sugli scalini, lascia fare.

il cambiamento di gemma galgani

