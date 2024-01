10 gen 2024 19:03

GENDER 'STA CEPPA: IL SESSO NON SI CAMBIA! - SCAZZI IN SCOZIA PER LA PROPOSTA DI LEGGE, VOLUTA DAL PARTITO NAZIONALISTA SNP AL GOVERNO, SUL DIVIETO DELLE "TERAPIE DI CONVERSIONE" PER "CAMBIARE O SOPPRIMERE L'ORIENTAMENTO SESSUALE O L'IDENTITÀ DI GENERE" DEI MINORI - IL PROBLEMA È LA DEFINIZIONE TROPPO VAGA DI "TERAPIE DI CONVERSIONE": SE LA NORMATIVA DOVESSE ENTRARE IN VIGORE, I GENITORI CHE NEGHERANNO IL CAMBIAMENTO DI SESSO AI FIGLI MINORI POTREBBERO RISCHIARE...