ALL YOU NEED IS KLOPP - IL LIVERPOOL HA MEZZO PIEDE IN FINALE DI CHAMPIONS (SAREBBE LA DECIMA PER I REDS): UN’AUTORETE DI ESTUPINAN E IL GOL DI MANÉ DANNO A KLOPP LA VITTORIA NELLA SEMIFINALE DI ANDATA CONTRO IL VILLARREAL – MONOLOGO DEL LIVERPOOL: MA ALISSON SI SARA’ FATTO LA DOCCIA? LA STRENUA DIFESA DEL "SOTTOMARINO GIALLO" TRAVOLTA DALLA MAREA ROSSA DI KLOPP - SONTUOSA PARTITA DI THIAGO ALCANTARA. IL MATCH DI RITORNO SI GIOCHERÀ MARTEDÌ PROSSIMO – VIDEO