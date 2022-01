“IN SERIE A MISURE PRESE IN FRETTA E FURIA. LA PREMIER LEAGUE E’ L’ESEMPIO DA SEGUIRE" - CAIRO POLEMICO DOPO LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI LEGA A DI FAR DISPUTARE LE PARTITE SE CI SONO 13 GIOCATORI DISPONIBILI COMPRESI I NATI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2003: "BISOGNA SALVAGUARDARE IL CAMPIONATO, MA ANCHE IL MERITO SPORTIVO. NON HA SENSO FAR GIOCARE I PRIMAVERA. IN INGHILTERRA LE GARE SI RINVIANO"