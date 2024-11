18 nov 2024 16:13

UNA GENERAZIONE DI TONTI - UN GIOVANE ITALIANO SU TRE NON È IN GRADO DI RICONOSCERE LE NOTIZIE AFFIDABILI ONLINE, SOPRATTUTTO QUELLE CHE RIGUARDANO TEMI SCIENTIFICI COME LA SALUTE E L'AMBIENTE - NON SOLO: CIRCA UN TERZO DEI RAGAZZINI IN ETÀ SCOLASTICA E' CARENTE ANCHE NELL'INDIVIDUARE LE FAKE NEWS - LA SOCIETÀ DI CONSULENZA "HAVAS PR": "L'USO IRRESPONSABILE O DISTORTO DEL DIGITALE E DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE OGGI PONE GRANDI MINACCE SPECIE PER I PIÙ GIOVANI"