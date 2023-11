4 nov 2023 16:32

GENERAZIONE Z-ERO SESSO! - IN ITALIA UN RAGAZZO SU TRE FA SOLO SESSO VIRTUALE (CIOÈ SI SPIPPETTA DAVANTI AI SITI PORNO) - OLTRE UN MILIONE E 600MILA PISCHELLI TRA I 18 E I 35 ANNI SONO ANCORA VERGINI E 220MILA COPPIE STABILI, DELLA STESSA FASCIA DI ETÀ, AMMETTONO DI NON ESSERSI MAI FATTI UNA TROMBATA - L'11% DEI RAGAZZI DICHIARA DI UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE IL WEB PER TROVARE QUALCUNO CON CUI PASSARE LA NOTTE - IL 30% UTILIZZA CHAT EROTICHE E SITI PORNOGRAFICI QUOTIDIANAMENTE....