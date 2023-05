LA GENETICA NON E' COTICA - MIGUEL BOSÉ VINCE LA CAUSA CONTRO L'EX COMPAGNO IGNACIO PALAU SUI QUATTRO FIGLI - LA CORTE SUPREMA SPAGNOLA HA DATO RAGIONE ALL'ARTISTA NELLA CAUSA APERTA DALL’EX CHE CHIEDEVA DI RICONOSCERE AD ENTRAMBI LA PARTERNITÀ DEI QUATTRO BAMBINI AVUTI TRAMITE MATERNITA’ SURROGATA - SOLO CHE DUE SONO FIGLI DI BOSE’ E DUE DI PALAU E I GIUDICI HANNO DECISO CHE…

Miguel Bosé ha vinto la guerra legale avviata dall'ex compagno per i quattro figli. La Corte Suprema spagnola ha dato ragione all'artista italo-spagnolo nella causa aperta dallo scultore Ignacio Palau sui loro quattro figli biologici di cui due avuti dall'artista e due dal suo ex partner. La corte difatti ha respinto la richiesta di Palau di riconoscere i quattro ragazzi come fratelli tra loro e quindi tutti figli di entrambi. Una richiesta contraria alla volontà di Bosé.

Secondo la corte spagnola, il fatto che i quattro minori avessero convissuto in virtù della relazione dei loro genitori non è sufficiente per determinare automaticamente un rapporto ufficiale di paternità in caso di mancanza di legame biologico, e che per tal fine la legge prevede il ricorso all'adozione.

[…] I figli biologici di Luis Miguel Luchino González Dominguín (questo il vero nome all'anagrafe di Bosé) e Palau sono nati grazie alla maternità surrogata. Dalla separazione tra i due, avvenuta nel 2018 dopo oltre vent'anni, due figli vivono in Messico con il cantante italo-spagnolo e gli altri due in Spagna, non lontano da Valencia, con Palau.

