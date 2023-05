19 mag 2023 16:42

GENI CHE NON LO ERANO, E INFATTI VANNO AL FRESCO – ELIZABETH HOLMES, QUELLA CHE DOVEVA ESSERE LA STEVE JOBS DELLA SANITÀ, FINISCE IN CARCERE: UN GIUDICE HA RESPINTO LA SUA RICHIESTA DI LIBERTÀ VIGILATA IN ATTESA CHE SI DECIDA L'EVENTUALE REVISIONE DEL PROCESSO – UNA TEGOLA PER LA FONDATRICE DELL’AZIENZA "THERANOS" CHE, SECONDO I PIÙ MALIGNI, HA FATTO PURE DUE FIGLI PER NON FINIRE IN CELLA...