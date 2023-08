kata la bambina scomparsa a firenze 5

1. LA MAMMA DI KATA "NOI SIAMO INNOCENTI NULLA DA NASCONDERE"

Estratto dell’articolo di Grazia Longo per “La Stampa”

Dall'ordinanza del gip Angelo Antonio Pezzuti sull'arresto di Angenis Abel Alvarez Vasquez, conosciuto come Dominique, zio materno di Kata, la bimba peruviana di 5 anni rapita il 10 giugno scorso all'ex hotel Astor di Firenze, emerge la sua partecipazione attiva al racket delle stanze dell'albergo.

kathrina alvarez la mamma della piccola kata 1

Viene evidenziato il suo ruolo «nella compravendita del diritto ad occupare le stanze esigendo dalle persone che volevano entrare dai 600 ai mille euro». Un'attività condivisa con il papà di Kata, Miguel Angel Alvarez Chicllo Romero. Il fratello di quest'ultimo testimonia infatti che «i due avevano la gestione delle stanze: erano soliti vendere una stanza piccola a 800 euro mentre quelle con il bagno a 1. 200 euro». Eppure la mamma di Kata, Katherine Alvarez, difende sia il marito sia il fratello.

Cosa pensa dell'arresto di suo fratello?

«Mi dispiace ma non credo sia vero ciò che dicono quelli che lo hanno denunciato. Non è vero che chiedeva i soldi per le stanze. La colpa è degli altri tre arrestati, non sua».

L'ULTIMA IMMAGINE DI KATA FUORI DALL'HOTEL ASTOR A FIRENZE

E suo marito? Risulta che prima di essere arrestato per il furto delle carte di credito aiutasse suo fratello Dominique a chiedere i soldi per consentire l'occupazione delle camere.

«Non è vero. La parola di quelli che denunciano vale quanto la nostra. Per quanto riguarda mio fratello, poi, lo conosco da tutta la vita e so che non è cattivo, che non fa quelle cose».

ECUADOREGNO CADE DALLA FINESTRA DELL HOTEL ASTOR A FIRENZE

[…] Crede possa essere stata rapita per vendetta sullo sfondo del racket delle camere dell'Astor?

«Non posso escludere niente. Queste sono cose su cui stanno indagando i carabinieri, ma noi non abbiamo fatto male a nessuno. Non avevamo problemi con nessuno».

Secondo la procura lei e suo marito non state raccontando tutto quello che sapete, per questo esamineranno il contenuto dei vostri telefonini.

«[…] Possono controllare tutti i nostri messaggi e tutte le nostre telefonate. Noi non abbiamo niente da nascondere, noi abbiamo sempre collaborato con polizia e carabinieri. Diciamo la verità, ma forse c'è qualcun altro che non lo fa».

ABEL ALVAREZ VASQUEZ - LO ZIO MATERNO DI KATA

A chi si riferisce?

«Non lo so […]».

2. KATA, IL SOSPETTO DEI PM SUI GENITORI “NASCONDONO INFORMAZIONI SUL SEQUESTRO”

Estratto dell’articolo di Luca Serranò per “la Repubblica”

Ripercorrere tutti i contatti avuti dai familiari prima e dopo la scomparsa. In particolare quelli del padre, che appena uscito dal carcere (era detenuto per furto) avrebbe iniziato a indagare in proprio.

C’è anche questo obiettivo dietro la scelta della procura di Firenze di sequestrare i telefoni dei genitori della piccola Kataleya, entrambi perquisiti due giorni fa dai carabinieri come terzi non indagati. Il sospetto […] è che alcune preziose informazioni sul rapimento della bambina peruviana siano state nascoste o comunque alterate, per motivi ancora tutti da chiarire.

Kathrina Alvarez, la mamma di Kataleya, e il padre della bambina Miguel a chi l'ha visto

«Emerge la figura di Miguel Angel Chicclo Romero, il padre della bambina […] Scarcerato il 13 giugno successivo, da quel momento si attiva personalmente nelle ricerche della figlia tanto da avviare indagini parallele, prendendo contatti con soggetti di nazionalità peruviana e romena, arrivando a fare un’incursione notturna di un campo nomadi nella periferia di Firenze, alla ricerca della bambina».

Secondo i magistrati, nella sua disperata ricerca della figlia l’uomo potrebbe dunque aver saputo qualcosa che ha però scelto tenere per sé, o comunque di condividere solo con una ristretta cerchia di persone. […] Anche la moglie, sempre secondo i pm, potrebbe non aver detto tutto. [...]

3. KATA, SILENZI E DEPISTAGGI TUTTE LE BUGIE DEI GENITORI ACCERTAMENTI SUL PADRE

Estratto dell’articolo di Valeria Di Corrado per “il Messaggero”

Anche il padre di Kata è sotto inchiesta della Procura di Firenze per il racket delle stanze all'ex hotel Astor, dal quale è stata rapita sua figlia il 10 giugno scorso. A inguaiare Miguel Angel Chicclo Romero (26 anni) è in primis la testimonianza di suo fratello Marlon Edgar, lo zio paterno della bambina.

[…] Marlon spiega ai poliziotti che suo fratello Miguel e il cognato Argenis Abel Alvarez Vasquez (detto Dominique) «avevano la gestione delle stanze dell'albergo». «In particolare - racconta nel verbale - ogni volta che una famiglia andava via, loro acquistavano il diritto ad entrare nella stanza e la rivendevano a chi ne faceva richiesta».

Insomma, il padre e lo zio materno di Kata, da abusivi, si erano messi a lucrare su altri abusivi, pretendendo somme di denaro per soggiornare all'Astor. Dominique, che è appunto il fratello della madre della piccola sequestrata, è stato arrestato sabato scorso dalla polizia insieme ad altri tre peruviani: è accusato di tentato omicidio, lesioni gravi, estorsione e rapina.

Proprio a lui era stata affidata la bimba, prima che si perdessero le sue tracce, perché la mamma quel maledetto sabato era al lavoro dalle 7,30 alle 15,30 e il padre in carcere. A domanda specifica degli agenti, Marlon spiega qual era il "tariffario" imposto da suo fratello Miguel e dal cognato: «Erano soliti vendere una stanza piccola a 800 euro una tantum, mentre quelle con il bagno a 1.200 euro». Per questo ora i pm […] stanno indagando sul ruolo del padre di Kata nel racket delle camere. Anche perché la pista principale seguita dagli inquirenti sul movente del rapimento è la vendetta, legata proprio alle vessazioni subite dagli altri occupanti dell'hotel e al giro di denaro estorto con minacce e violenze.

[…] Pure la madre della bambina a volte supportava suo fratello Dominique nelle controversie che scoppiavano all'Astor in seguito a queste pretese di soldi. Un inquilino aveva denunciato i genitori di Kata perché il 22 marzo «era stato colpito con pugni al volto da Miguel» e dalla fidanzata di quest'ultimo, Katherine Alvarez Vasquez, «che lo aveva graffiato con le unghie sul braccio sinistro e sulla faccia».

[…] Sono tante le bugie raccontate finora dai genitori della bimba scomparsa. La madre diceva che non aveva mai avuto litigi con gli altri inquilini dell'Astor, ma più di una testimonianza la smentisce. […]

ECUADOREGNO CADE DALLA FINESTRA DELL HOTEL ASTOR A FIRENZE

kathrina alvarez la mamma della piccola kata 3

EX HOTEL ASTOR

