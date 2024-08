11 ago 2024 17:50

GENITORI DI MERDA/2 – ALLA STAZIONE DI AFRAGOLA, IN PROVINCIA DI NAPOLI, UN PADRE È SCESO DAL FRECCIAROSSA PER FUMARE UNA SIGARETTA, LASCIANDO A BORDO IL FIGLIO DI 7 ANNI, NON SI È ACCORTO CHE IL TRENO STAVA RIPARTENDO E NON È RIUSCITO A RISALIRE – IL BAMBINO, RIMASTO SOLO, È STATO PRESO IN CUSTODIA DAL CAPOTRENO, CHE LO HA FATTO SCENDERE A NAPOLI CENTRALE, DOVE DOPO POCO È STATO RAGGIUNTO DAL GENITORE TABAGISTA…