Estratto dell’articolo di Marco Lignana per https://genova.repubblica.it/

ALESSANDRO PIANA

La richiesta è stata posta a margine della sua “audizione” di fronte ai pm titolari dell’inchiesta. Ad Alessandro Piana, il vicepresidente della Regione, la Procura ha proposto un confronto con una delle escort finite al centro dell’indagine sui festini della Genova bene.

Perché nelle carte c’è chi indica il politico della Lega — ancorché non indagato — presente a uno dei incontri hard finiti sotto la lente di inquirenti e Squadra Mobile, a casa dell’architetto Alessandro Cristilli, il primo marzo del 2022. Mentre Piana, in una conferenza stampa prima, e in un interrogatorio da lui stesso richiesto come persona informata sui fatti, ha continuato a negare: «Quella sera io non c’ero».

Alessandro Cristilli

Lo stesso Piana, però, a quanto filtra, ha detto no. Una decisione presa insieme al suo legale, Maurizio Barabino, che ribadisce come «quanto detto in Procura sia stato secretato». Lo stesso Piana, invece, contattato da Repubblica, non vuole entrare nel merito della questione ma si sfoga: «In Procura ci sono andato per fornire i dettagli che mi riguardavano e basta. Non vedo perché dovrei confrontarmi con persone che mi stanno solo facendo dei grandissimi danni sul piano personale e con cui non ho nulla a che fare. Come i giornalisti, del resto».

[…] Nell’ordinanza che lo scorso 9 ottobre ha portato in carcere Cristilli e l’imprenditore Christian Rosolani si legge che l’architetto «favoriva l’attività di prostituzione» di due escort «che remunerava corrispondendo a ciascuna di loro il compenso di euro 400, intermediandola in favore di Biglia di Saronno Piero (il notaio anche lui non indagato) e Piana Alessandro in occasione di un festino da lui organizzato presso la sua abitazione».

FESTINI GENOVA ESCORT

Piana, una volta che il suo nome è emerso sui giornali, aveva subito convocato una conferenza stampa: «Ho ricostruito la giornata del primo marzo e posso dire con certezza che non sono mai stato nei posti in cui mi identificano alcuni testimoni. Ho svolto una giornata di lavoro complicata, alla sera sono arrivato a casa alle 21 (abita in provincia di Imperia, ndr) come abbiamo ricostruito anche con gli autisti, e ho fatto una videocall per Vinitaly».

Poi era stato Biglia di Saronno a uscire allo scoperto, con una memoria consegnata in Procura dal proprio legale Aurelio Di Rella: «Sì, andai nella villa di Cristilli, ma non con Piana, bensì con un professionista. Lì vidi due ragazze ma partii dopo cena».

Infine il presidente della Porto Antico Spa, Mauro Ferrando, aveva diffuso una nota: «Ho partecipato alla serata del 1 marzo 2022 ma per tutto il tempo in cui sono rimasto in quella casa nessuno ha mai offerto e neppure semplicemente citato sostanze stupefacenti di qualsivoglia sorta, così come nessuno mai ha proposto o consumato atti sessuali».

alessandro piana 3

Nel frattempo proprio nelle scorse ore il tribunale del Riesame ha deciso che l’imprenditore Christian Rosolani potrà uscire dal carcere, e fare ritorno nella sua villa in viale Quartara, uno dei luoghi dove secondo gli inquirenti si consumavano alcune feste. […]

alessandro piana 1 escort 1 escort 12 alessandro piana 2