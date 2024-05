A GENOVA NON C’E’ SOLO IL CASO TOTI MA ANCHE LA GUERRA TRA ULTRÀ DI GENOA E SAMPDORIA – DOMENICA SCORSA, DOPO LA PARTITA DELLA SAMP CONTRO LA REGGIANA, UN GRUPPO DI SUPPORTER BLUCERCHIATI SI È SCONTRATO CON I TIFOSI ROSSOBLU’. GLI ULTRAS GENOANI HANNO RISPOSTO DEVASTANDO LA SEDE STORICA DEI TIFOSI DELLA SAMPDORIA – L’ULTIMA VIOLENZA LUNEDI’ SCORSO: 4 SAMPDORIANI HANNO… - VIDEO

Estratto dell’articolo di Marco Lignana per www.genova.repubblica.it

scontri tra tifosi a genova 13

L’ultima violenza è quella più inquietante: lunedì ore 14, pieno giorno, un bar di via Oberdan a Nervi. Due tifosi del Genoa stanno pranzando, quattro supporter della Sampdoria entrano nel locale. Dalle parole ai fatti è un attimo, volano gli sgabelli, in mezzo ci sono gli altri avventori del bar e i titolari. Finché uno dei quattro ultrà blucerchiati ferisce a un braccio uno dei due genoani, non è chiaro se con un oggetto procuratosi sul posto, come un coccio di bottiglia o un banale coltello di cucina, oppure un coltellino che aveva con sé. […]

I quattro sampdoriani, trentenni, vengono fermati e portati in Questura. Sono noti alla Digos come ultras. I due tifosi rossoblù, coetanei dei loro aggressori, finiscono invece a San Martino. Nessuno dei due in gravi condizioni, l’uomo ferito al braccio se la cava con qualche punto.

scontri tra tifosi a genova 11

E altri due ultra sampdoriani sono stati fermati per gli scontri di domenica. […] via Oberdan segue Ponte Carrega, che a sua volta segue piazza Alimonda: tre diverse manifestazioni di violenza nel segno del tifo estremo in nemmeno 24 ore. […]

I segnali che il limite sia stato ampiamente superato e ci si stia avvitando in una escalation sono diversi. Bisogna ripartire dal post partita di Sampdoria-Reggiana, domenica intorno alle 17. Dopo la sfida vinta dai blucerchiati, i tifosi blucerchiati lasciano lo stadio. Come sempre, c’è chi per dirigersi verso il levante cittadino passa (anche) per piazza Alimonda, a due passi dalla sede del club rossoblù Via Armenia 5r. Dove in quel momento si trovano i supporter rossoblù pronti a seguire la partita del Genoa contro il Milan in programma a San Siro alle 18.

Qui le versioni delle due tifoserie, in base a quanto risulta alla Digos, sono discordanti. Da parte Samp, un loro tifoso sarebbe stato importunato dai genoani. E non sarebbe stata la prima volta […] Stavolta, però, di vere e proprie aggressioni le forze di polizia non hanno traccia.

ultras genoa devastano club della sampdoria. 1

A quel punto però il passaparola fra ultras doriani è partito. Un’ottantina di persone si dirige verso piazza Alimonda, lo scontro con i rossoblù a quel punto è inevitabile. alcune persone rimangono ferite. Sul posto arrivano ben preso anche le volanti della polizia e i carabinieri, oltre naturalmente alla stessa Digos che ha seguito lo spostamento di una frangia così numerosa.

Ma nemmeno l’intervento delle forze dell’ordine disperde i supporter blucerchiati, che pur di raggiungere i genoani attacca agenti e militari. […]Alla fine le forze dell’ordine riescono ad avere la meglio, anche se per un funzionario rimasto ferito i giorni di prognosi sono venti.

ultras genoa devastano club della sampdoria. 2

La notizia dell’assalto intanto arriva ben presto a San Siro. Dove un altro gruppo nutrito di tifosi genoani decide di lasciare lo stadio prima del fine partita, per raggiungere Genova. Una volta rientrato nel capoluogo ligure, il gruppo si compatta e si dirige in passo Ponte Carrega, dove ha sede il club doriano degli Ultras Tito Cucchiaroni. Non ci sono tifosi dentro, ma i genoani entrano e devastano il locale. Tanto che oltre a poliziotti e carabinieri, sul posto devono arrivare i Vigili del Fuoco per spegnere un principio di incendio. […]

