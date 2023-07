GEORGE CLOONEY SI DA' AL "WEDDING PLANNING"? - L'ATTORE SAREBBE PRONTO A METTERE IN AFFITTO VILLA OLEANDRA, LA SUA RESIDENZA A LAGLIO, SUL LAGO DI COMO - CLOONEY E LA MOGLIE, AMAL, HANNO APPENA ACQUISTATO UNA PROPRIETÀ IN COSTA AZZURRA E LA PRESENZA DI ENZO MICCO A VILLA OLEANDRA HA ALIMENTATO LE VOCI CHE LA STAR DI HOLLYWOOD POSSA AFFITTARE LA CASA PER OSPITARE MATRIMONI ED EVENTI CON TARIFFE A PARTIRE DA...

Estratto dell'articolo di Anna Campaniello per www.corriere.it

george clooney

Il 4 luglio, festa dell’Indipendenza americana, come da tradizione George Clooney, con la famiglia al completo, era a Laglio, a Villa Oleandra. […] Un amore, quello del divo per il lago di Como, che dura ormai da oltre vent’anni. Eppure, ecco anche quest’anno le voci di un possibile addio della star al suo paese d’adozione. O almeno di una presa di distanza. Al punto che, tra i soliti bene informati, circola con sempre maggiore insistenza l’ipotesi che Clooney sarebbe pronto ad affittare la sua residenza, soprattutto per ospitare matrimoni ed eventi glamour.

villa oleandra 1

Ad alimentare le voci, nella scorsa primavera, ci sarebbe stata una visita a Villa Oleandra del noto wedding planner Enzo Miccio. Un tour al quale si sarebbe aggiunto quello di altri organizzatori di matrimoni per vip e stranieri facoltosi, pronti a sborsare anche 30mila euro al giorno per affittare location da sogno. Se a questi gossip si aggiunge anche l’acquisto, da parte di George e della moglie Amal, di una villa in Costa Azzurra per trascorrervi le vacanze, ecco che la voce di un possibile addio della star di Hollywood al Lario è presto servita. […]

amal e george clooney sul lago di como

Di matrimoni a Villa Oleandra ce ne sono già stati, anche se fino ad ora l’occasione è stata concessa solo ad amici dei padroni di casa, come Emily Blunt e John Krasinski. La scorsa estate, Laglio aveva fatto da cornice alla luna di miele di Ben Affleck e Jennifer Lopez, avvistati ripetutamente sul lago come (quasi) comuni turisti. George e la moglie potrebbero aver deciso di fare della loro ospitalità anche un’attività economica, mettendo sul mercato la loro dimora da sogno. Difficilmente, se davvero così fosse, la novità passerà inosservata. […]

george clooney 2 amal clooney amal e george clooney george clooney amal alamuddin. Amal Clooney 16arlington clooney e amal villa oleandra 3 amal e george clooney amal e george clooney 2 villa oleandra 2