LA GERMANIA È IL VENTRE MOLLE DELL’EUROPA: LE SPIE RUSSE AGISCONO (QUASI) INDISTURBATE – NUOVO SABOTAGGIO NELL’OVEST DEL TERRITORIO TEDESCO: QUALCUNO HA CONTAMINATO UN SERBATOIO D’ACQUA CHE RIFORNISCE ANCHE UNA BASE MILITARE DELLA NATO, A COLONIA-WAHN – I SOSPETTI: DIETRO POTREBBE ESSERCI UNA MANINA DA MOSCA…

sabotaggio alla base nato di colonia wahn in germania

(ANSA-AFP) - Le autorità nell'ovest della Germania hanno lanciato un avviso a circa 10.000 residenti a non bere o usare l'acqua del rubinetto dopo che un buco tagliato nel recinto di un serbatoio d'acqua, che rifornisce anche una base militare della Nato a Colonia-Wahn, ha fatto temere un sabotaggio.

L'allarme è stato diramato dal comune di Mechernich, vicino a Colonia, mentre si stanno ancora analizzando campioni dell'acqua potenzialmente contaminata in quello che si sospetta essere un atto di sabotaggio per il ruolo della Nato e della Germania in appoggio all'Ucraina nella guerra contro la Russia.

