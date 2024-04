LA GERMANIA È IL VENTRE MOLLE D’EUROPA – A DRESDA È STATO ARRESTATO PER SPIONAGGIO UN ASSISTENTE DI MAXIMILIAN KRAH, PRINCIPALE CANDIDATO DI AFD ALLE ELEZIONI EUROPEE: L’UOMO SAREBBE STATO UN AGENTE CINESE E AVREBBE TRASMESSO A PECHINO INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI PARLAMENTARI E SUI MOVIMENTI DI OPPOSIZIONE AL REGIME – È IL SECONDO CASO DI SPIONAGGIO CINESE SCOPERTO IN 24 ORE: IERI ERANO STATE ARRESTATE 3 PERSONE…

maxiilian krah

A Dresda la polizia tedesca ha arrestato un assistente di Maximilian Krah, il principale candidato dell'AfD (il partito di estrema destra tedesco) alle elezioni europee. L'uomo è accusato di aver compiuto azioni di spionaggio per la Cina.

[…] il nome del collaboratore di Krah è Jian G.E; secondo le accuse, avrebbe trasmesso alla Cina informazioni relative alle operazioni parlamentari. Nello specifico, il procuratore generale federale accusa l'uomo di aver spiato il movimento di opposizione cinese.

spionaggio cinese

Il presunto agente si sarebbe offerto come informatore alle autorità tedesche circa 10 anni fa. All'epoca, però, era stato considerato inaffidabile e un possibile doppiogiochista per la Cina. G. è considerato uno stretto confidente di Krah.

Quando l'esponente di AfD è entrato al Parlamento europeo nel 2019, ha portato G. nella sua squadra di Bruxelles come assistente. Poco dopo G. avrebbe accompagnato Krah in un viaggio in Cina e da allora avrebbe lavorato per le autorità di Pechino, riporta Zeit. Si tratta del secondo caso di spionaggio cinese in 24 ore in Germania, dopo l'arresto di 3 persone ieri, sospettate di lavorare per i servizi segreti di Pechino.

