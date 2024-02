IN GERMANIA NON SI FANNO MANCARE NIENTE: DOPO I NAZISTELLI, RIEMERGONO I TERRORISTI ROSSI - DOPO OLTRE 30 ANNI DI LATITANZA, È STATA ARRESTATA DANIELA KLETTE, EX TERRORISTA DELLA RAF, UNO DEI GRUPPI TERRORISTICI PIÙ FAMOSI E PIÙ VIOLENTI DEL SECOLO SCORSO, NOTO NEL PERIODO INIZIALE COME “BANDA BAADER-MEINHOF” – UN ARRESTO CHE HA RIAPERTO UNA FERITA IN GERMANIA DOVE, DAGLI ANNI ’70 AGLI ANNI ’90, LA BANDA SCATENÒ UNA CAMPAGNA DI TERRORE, UCCIDENDO DECINE DI PERSONE IN ATTENTATI, SPARATORIE E… - VIDEO

[…] nel quartiere di Kreuzberg a Berlino, dopo oltre 30 anni di latitanza e di ricerche infruttuose della polizia, è stata arrestata Daniela Klette, ex terrorista del gruppo di estrema sinistra tedesco Rote Armee Fraktion (RAF), uno dei gruppi terroristici più famosi e più violenti del secolo scorso, noto nel periodo iniziale anche come “banda Baader-Meinhof”, dai cognomi dei suoi due membri più noti, Andreas Baader e Ulrike Meinhof, morti suicidi nel carcere di Stoccarda.

La notizia dell’arresto è stata comunicata oggi dalla Procura di Verden, in Bassa Sassonia: «abbiamo arrestato la signora Klette», ha dichiarato il procuratore capo di Verden, Koray Freudenberg. La Klette, 65 anni, era ricercata insieme ai due complici Burkhard Garweg ed Ernst-Volker Staub, quest’ultimo ritenuto anche suo compagno di vita. Sui tre pendono le accuse di un attentato dinamitardo al Centro tecnico della Deutsche Bank di Eschborn nel 1990, di un tentato omicidio nel 1993 e di rapine a furgoni portavalori e supermercati nel periodo tra il 1999 e il 2016.

I tre fanno parte di quella che è stata chiamata la terza generazione della RAF, la formazione di guerriglia urbana antimperialista ispirata ai Tupamaros uruguayani, che si macchiò di 34 omicidi di leader politici, economici e amministrativi, dei loro autisti,di poliziotti, ufficiali e soldati americani, e del ferimento di oltre 200 persone. Il gruppo si sciolse il 20 aprile 1998 con un semplice comunicato.

La terza generazione della RAF si formò attorno al 1993 con nuovi obiettivi, pianificati anche in collaborazione con altri gruppi terroristici dell’Europa occidentale, come le Brigate Rosse e Action Directe in Francia. Il gruppo è accusato, tra gli altri crimini, dell’omicidio nel 1989 di Alfred Herrhausen, presidente della Deutsche Bank, e di quello, nel 1991, di Detlev Karsten Rohwedder, presidente della Treuhand, l’ente nato dopo la riunificazione tedesca con il compito di privatizzare le aziende statali dell’ex DDR. Tuttora ci sono dubbi su quali furono gli autori dei singoli crimini, visto che tutti i membri della RAF si sono attenuti alla regola del silenzio assoluto. La Klette con Staub (ora 69enne) e Garweg (55 anni) sono scomparsi nel nulla dopo lo scioglimento del gruppo terroristico nel 1998.

Ma gli esami del DNA rivenuto sulle scene del crimine hanno portato gli investigatori a arrivare alla conclusione che i tre potrebbero essere responsabili di rapine a bancomat e supermercati avvenute tra il 1999 e il 2016 in varie località della Bassa Sassonia e della Renania Settentrionale-Vestfalia e dell’attentato dinamitardo del 1993 al penitenziario di Weiterstadt. La traccia genetica trovata in quell'attacco corrisponde a quelle lasciate nella rapina a un camion portavalori a Duisburg -Rheinhausen nel 1999, in cui fu rubato un milione di marchi tedeschi . La procura di Verden ipotizza che le rapine compiute dai tre non avessero una motivazione politica, ma che il trio si sia dato alla piccola criminalità per finanziare la propria vita clandestina dopo lo scioglimento della RAF.

L'arresto di Klette ha riacceso l'interesse per il gruppo che scatenò una campagna di terrore nella Germania occidentale negli anni '70, '80 e '90, uccidendo dozzine di persone e ferendone altre centinaia in attentati, sparatorie e rapimenti.

Il gruppo di guerriglia urbana anticapitalista e antimperialista è una costola della frangia radicalizzata del movimento di protesta studentesca degli anni ’60. Chiamata banda Baader-Meinhof, in onore di due dei suoi primi leader, Andreas Baader e Ulrike Meinhof, la RAF combatté contro quello che considerava l'imperialismo statunitense e uno stato tedesco "fascista" che – sosteneva la RAF - era ancora pieno di ex nazisti. Negli anni si impegnò in una resistenza armata, portando il governo a dichiarare la RAF un'organizzazione terroristica.

L’organizzazione ha terrorizzato la Germania occidentale con una serie di attentati, omicidi, rapimenti, rapine in banca e sparatorie.

La Baader-Meinhof è ritenuta responsabile della morte di 34 persone, tra cui diverse figure importanti dell'epoca, tra cui l'industriale Hanns Martin Schleyer, il capo della Dresdner Bank Jürgen Ponto, il presidente della Deutsche Bank Alfred Herrhausen e il procuratore federale Siegfried Buback.

Furono uccisi anche militari americani di stanza in Germania, così come molti autisti e guardie del corpo dei loro obiettivi definiti “danni collaterali degli attacchi”.

Anche più di 200 persone sono rimaste ferite dagli attacchi del gruppo mentre 26 membri o sostenitori della RAF sono stati uccisi durante il loro periodo di attività.

Il gruppo era motivato dalla percezione che la generazione dei loro genitori non fosse riuscita ad affrontare il passato nazista della Germania.

Nel corso degli anni la RAF ha sviluppato legami con organizzazioni militanti del Medio Oriente, ricevendo anche sostegno dai servizi di sicurezza della Stasi della Germania dell'Est.

Nel 1972, il gruppo fece esplodere due bombe contro la sede degli Stati Uniti a Francoforte e contro la casa editrice Springer ad Amburgo. E nel 1974, il gruppo uccise Günter von Drenkmann, il presidente della Corte superiore di giustizia tedesca.

Le attività della banda si estendevano anche oltre i confini della Germania. Un anno dopo, nel 1975, la RAF entrò nell'ambasciata della Germania occidentale a Stoccolma. Ha preso ostaggi, ha fatto esplodere l'edificio e ha ucciso due ostaggi quando le richieste della RAF non sono state soddisfatte.

Al culmine della sua notorietà, nel 1977, il gruppo rapì uno dei maggiori industriali tedeschi dopo aver aperto il fuoco con una mitragliatrice sulla sua Mercedes. Dopo aver teso un'imboscata al convoglio di Hanns-Martin Schleyer, lo tennero in ostaggio per sei settimane mentre lo stato della Germania occidentale negoziava per il suo rilascio.

Il 13 ottobre, quattro militanti del Fronte popolare per la liberazione della Palestina, alleato della RAF , dirottarono il volo LH 181 Maiorca-Francoforte, chiedendo il rilascio di 11 membri della RAF.

Durante un'odissea di cinque giorni che comprendeva sette soste per il rifornimento di carburante in Europa, Medio Oriente e Africa, il leader della cellula, che si faceva chiamare Capitano Martire Mahmud, uccise il pilota, Juergen Schumann. Il commando antiterrorismo tedesco alla fine prese d'assalto l'aereo della Lufthansa in Somalia, spararono ai dirottatori palestinesi e liberarono 90 ostaggi.

Anche se il cosiddetto autunno tedesco del 1977 segnò l’inizio di un lungo periodo di declino per la RAF, il gruppo continuò ad operare per altri due decenni. Si parla spesso di tre generazioni del gruppo, con la leadership della RAF che è cambiata più volte nel corso degli anni.

Andreas Baader e Ulrike Meinhof - così come Gudrun Ensslin e Horst Mahler - formarono la prima leadership e la prima generazione.

Baader, Meinhof e la maggior parte della prima generazione morirono nel carcere di massima sicurezza di Stammheim nel 1977. Una seconda generazione si è formata negli anni '70 dopo che la prima generazione era stata arrestata, seguita da una terza generazione che è esistita dagli anni '80 al 1998. Staub, Garweg e Klette erano presunti membri della cosiddetta "terza generazione" della RAF e attivi negli anni '80 e '90.

