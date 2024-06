5 giu 2024 10:34

IN GERMANIA NON SI SCHERZA: LE EUROPEE SONO MACCHIATE DI SANGUE - IL CANDIDATO DELL'ULTRADESTRA TEDESCA DI AFD, DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MANNHEIM, È STATO ACCOLTELLATO E L'AGGRESSORE È STATO ARRESTATO - SI TRATTA DEL SECONDO AGGUATO IN POCHI GIORNI, NELLA STESSA CITTÀ. VENERDÌ SCORSO UN AFGHANO DI 25 ANNI AVEVA INFATTI FERITO SEI PERSONE, DURANTE IL RADUNO DI UN MOVIMENTO ANTI-ISLAM DI ESTREMA DESTRA - TUTTI GLI ATTACCHI A POLITICI E CANDIDATI TEDESCHI DELLE ULTIME SETTIMANE