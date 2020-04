9 apr 2020 10:40

IN GERMANIA LA PANDEMIA NON METTE IN QUARANTENA L’ANTISEMITISMO – IL GOVERNO LANCIA L’ALLARME DOPO IL MOLTIPLICARSI DI MESSAGGI SUI SOCIAL NEI QUALI ISRAELE VIENE ACCUSATA DI AVER “CREATO” IL VIRUS COME “ARMA BIOLOGICA”, OPPURE SECONDO I QUALI “OSCURI POTERI EBREI” STAREBBERO CAVALCANDO L’EPIDEMIA PER CONQUISTARE “IL DOMINIO GLOBALE”…