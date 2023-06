È GIÀ STATO SCARCERATO IL CAMIONISTA TEDESCO CHE INVESTÌ E UCCISE DAVIDE REBELLIN IL 20 NOVEMBRE SCORSO – IL GIUDICE HA SOSPESO L’ARRESTO PROVVISORIO DI WOLFGANG RIEKE, AVVENUTO GIOVEDI’ SCORSO, IN ATTESA DELLA DECISIONE FINALE SULL’ESTRADIZIONE IN ITALIA – IL 62ENNE HA L'OBBLIGO DI FIRMA DALLA POLIZIA E SI È DICHIARATO DISPONIBILE A ESSERE INTERROGATO DAI MAGISTRATI DI VICENZA

È stato scarcerato alle 14.30 dal carcere di Munster, in Germania, Wolfgang Rieke, il camionista che giovedì 16 giugno era stato arrestato dalla polizia tedesca in esecuzione del Mandato di cattura europeo (Mae) emesso dal Gip di Vicenza, Nicolò Gianesini, su richiesta della Procura di Vicenza per la morte di Davide Rebellin il 30 novembre 2022

Il reato per il quale è sotto inchiesta è omicidio stradale e omissione di soccorso, e la Procura ha chiesto alla giustizia tedesca l'estradizione in Italia. Rieke è accusato di aver investito e ucciso Rebellin nella rotonda lungo la strada regionale 11 in direzione di Montebello Vicentino: era alla guida del suo autoarticolato Volvo quando ha agganciato Rebellin, che stava tornando a casa dal suo allenamento, e l'ha travolto.

[…] Il giudice ha sospeso l'applicazione del mandato di cattura europeo in attesa di pronunciarsi definitivamente sul caso. Il nodo è legato al tipo di reato per il quale è stata chiesta l'estradizione: l'omicidio stradale non è previsto dal codice penale tedesco.

Le prospettive Rieke è stato rimesso in libertà con l'obbligo di firma ogni venerdì dalla polizia. È libero e deve restare a disposizione della giustizia tedesca che si deve pronunciare definitivamente sul caso, complicato proprio perché il reato di omicidio stradale non è previsto in Germania.

Lo sono invece sia la fuga sia l'omissione di soccorso, presenti tra i reati per i quali la Procura di Vicenza ha chiesto l'estradizione. Emerge però che al giudice tedesco il camionista Rieke abbia dichiarato di non volersi sottrarre alle proprie responsabilità e sia pronto a venire in Italia per essere interrogato dai magistrati vicentini.

Lui vuole farlo da cittadino libero in Germania: vedremo nei prossimi giorni, quando arriverà la decisione finale, se sarà anche questo l'orientamento del giudice tedesco. […]

