1. INTELLIGENZA INARRESTABILE

Estratto dell’articolo di Riccardo Luna per “la Stampa”

riccardo luna

[...] In [...] questi giorni mi sembra di essere circondato da persone che parlano di algoritmi e intelligenza artificiale: la meraviglia è avvinghiata al panico. Per la serie "la fine del mondo si avvicina" sono appena usciti un paio di studi che nei prossimi anni prevedono che centinaia di milioni di posti di lavoro saranno stravolti da questa nuova rivoluzione tecnologica. E molti, spariranno. Secondo alcuni si avvicina l'utopia di una società senza lavoro e con un reddito universale per tutti.

intelligenza artificiale 2

Ma siamo sicuri che sia davvero un mondo migliore? Un conto sono la fatica e lo sfruttamento; ma se agli esseri umani leviamo il lavoro resterà la motivazione per studiare? E senza studio, ci sarà ancora progresso o saranno solo le macchine ad imparare e migliorare? Si chiama machine learning e a giudicare dai progressi di Chat-GPT in quattro mesi si direbbe che lo fanno piuttosto bene.

elon musk intelligenza artificiale

[…] L'intelligenza artificiale generativa […] è in grado di comprendere, manipolare e riprodurre il linguaggio umano che è un po' come il nostro sistema operativo: la nostra unicità su questo pianeta. [...] Che cosa può succedere? Non lo sappiamo, ma lo abbiamo visto tutti cosa succede quando è un'intelligenza artificiale […] a decidere cosa vediamo sui nostri profili social: emerge il peggio di noi e non riusciamo a liberarcene.

[…] Servirebbe una moratoria, una pausa di riflessione, ma non ci sarà: il genio è ormai uscito dalla lampada. Accanto a Open AI, che ha sviluppato Chat-GPT, ci sono decine di startup che stanno sviluppando strumenti analoghi e centinaia di centri di ricerca nel mondo lavorano sullo stesso codice sorgente che si sono scambiati via Internet.

SAM ALTMAN - CEO OPEN AI

Questa cosa ormai non si può fermare, e provare a fermarla sarebbe un favore alla Cina che, dopo aver stravinto la battaglia dei social network con TikTok, su questo terreno arranca. Non si può fermare ma si deve regolamentare. Far sì che venga usata per migliorare il mondo.

È evidente a tutti che qui non si tratta solo di avere a disposizione altre macchine più potenti, più veloci o più resistenti […] ma strumenti che imitano, replicano, la nostra capacità creativa. [...] Forse un giorno questa intelligenza artificiale sarà soltanto uno strumento indispensabile per vivere meglio. Ma quel giorno dobbiamo conquistarlo.

2. “CHATGPT CORRE TROPPO” MUSK E I GURU HI-TECH CHIEDONO DI FERMARLA

intelligenza artificiale e guerra

Estratto dell’articolo di Massimo Basile per “la Repubblica”

[…] L’innovazione non si può fermare, ma il dubbio a qualcuno è venuto. Più di mille esperti di Intelligenza artificiale (Ia), tra cui ingegneri di Microsoft, Google, guidati dal proprietario di Twitter, Elon Musk, il co-fondatore di Apple, Steve Wozniak, di Skype, Jaan Tallinn, e di Pinterest, Evan Sharp, hanno firmato un appello in cui si chiede di bloccare per sei mesi la corsa al potenziamento dell’Ia. Parlano di «profondi rischi per la società e l’umanità».

LAVORI CHE SARANNO RIMPIAZZATI DALL INTELLIGENZA ARTIFICIALE

«Dovremo – chiedono – sviluppare menti non umane che potrebbero alla fine soppiantarci? Dovremo perdere il controllo della nostra civiltà?». La lettera è stata pubblicata sul sito web di Future of Life Institute, organizzazione che da anni mette in guardia dai pericoli dell’Ia.

Il documento rappresenta una prima volta storica: mai così tante persone […] hanno firmato una petizione così drammatica. […] Chiedono una moratoria, «in modo pubblico e verificabile », allo sviluppo di Ia generative come ChatGpt; nuovi sistemi di sicurezza; nuove autorità di controllo; la possibilità di monitorare i sistemi di intelligenza artificiale e maggiori tecniche in grado di aiutarci a distinguere tra il reale e l’artificiale.

chatbot gpt

Lo stop riguarda il potenziamento di Gpt-4, il modello di OpenAI lanciato a marzo, ma in futuro arriverà Gpt-5, ancora più potente. Nessuno può garantire con certezza che cosa sta creando. Milioni di posti di lavoro sarebbero a rischio. […]

3. PERCHÉ L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE SPAVENTA I RE DELLA TECNOLOGIA

Massimo Gaggi per il “Corriere della Sera”

foto di papa francesco create dall intelligenza artificiale 1

[…] L’appello […] fa scalpore perché viene dalla stessa comunità che fin qui ha bruciato le tappe dell’innovazione digitale. E suscita anche qualche sospetto: ad alcuni il messaggio appare troppo enfatico, altri sottolineano come sia impensabile fermare il lavoro dei ricercatori. Non sarà che si vuole semplicemente rallentare l’integrazione della tecnologia degli scienziati di OpenAI nei prodotti di Microsoft in attesa che gli altri concorrenti recuperino il gap?

[…] Abbiamo già sperimentato, nell’era delle reti sociali affrontata senza precauzioni e senza regole, i guai politici e sociali prodotti non dalla tecnologia, ma dalla scelta di usarla seguendo un’utopia libertaria che vedeva in Internet il motore capace di far fare solo balzi in avanti all’umanità tutta intera e di portarci verso la democrazia perfetta […].

esempio chat gpt 1

Oggi, in assenza di un’adeguata preparazione e di efficaci sistemi di verifica e intervento, la potenza delle tecnologie dell’intelligenza artificiale e la rapidità con la quale le macchine riescono a migliorare le loro performance grazie alla loro capacità di imparare ( machine learning ) rendono questa evoluzione del mondo digitale ancor più pericolosa per la stabilità economica e la tenuta della democrazia. […]

elon musk chat gpt open al chat gpt chatbot 4 intelligenza artificiale 1