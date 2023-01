1. CONATI DI ROGITO

il post instagram di repubblica sulla bidella pendolare

Estratto dell’articolo di Luca Bottura per “La Stampa”

[…] Sarebbe inventata la storia della ragazza che ogni giorno fa Napoli-Milano e ritorno per lavorare come bidella. In realtà lavora come rider. […]

2. L’ALTRA STORIA DI GIUSEPPINA “GIULIANO”, LA BIDELLA CHE SOSTIENE DI FARE LA PENDOLARE DA NAPOLI A MILANO

Estratto dell’articolo di David Puente per www.open.online

Il racconto di Giuseppina Giugliano, l’operatrice scolastica “pendolare da Napoli a Milano” per lavoro, è stato ampiamente trattato e discusso negli ultimi giorni. […] Il punto su cui tutti pongono il dubbio riguarda i costi che la donna dice di affrontare, in particolare quando afferma di spendere circa 400 euro al mese di viaggio.

giuseppina giugliano la bidella pendolare 1

Sostiene di prenotare «i biglietti con largo anticipo» e «scontati grazie alle offerte», ma nell’intera vicenda manca una prova fondamentale che nessuno, nemmeno Giuseppina, ha mostrato: i biglietti acquistati come prova definitiva che lei abbia praticato un sistema per risparmiare così tanto.

Questa mattina 19 gennaio ci siamo recati presso il Liceo Artistico Boccioni nel tentativo di incontrarla. L’abbiamo aspettata a lungo, anche oltre all’orario di inizio turno da lei raccontato a Il Giorno, senza ottenere risultato. […] Non c’è stato verso di parlare con la dirigente scolastica Gabriella Maria Sonia Conte, ma dalla reception ci informano che non era presente in sede, in quanto lavora anche per un altro istituto. Abbiamo contattato telefonicamente anche quello, ossia il Severi-Correnti di Milano, ma la risposta è stata la stessa: non è presente in sede.

tweet sulla bidella pendolare giuseppina giugliano 15

[…] Di fronte a un muro di gomma, molto probabilmente alzato in tutela dell’operatrice scolastica a seguito del clamore mediatico, non c’era altro da fare che sentire qualche studente o dipendente della scuola al di fuori del Liceo. Solo qualcuno ha risposto alle domande dei giornalisti […] Qualcuno afferma di conoscerla almeno dallo scorso anno, descrivendola come una persona gentile e disponibile.

Risulta, infatti, che Giuseppina lavorasse presso il Liceo Boccioni già nel precedente anno scolastico. Un’informazione fornita sia da qualche studente che da qualche docente al di fuori dalla struttura scolastica, che ci porta a consultare le ultime graduatorie del 26 agosto 2021 presenti sul sito della scuola. Il nome Giuseppina compare in posizione 78 (a pagina 2 del PDF), ma c’è qualcosa di diverso: il cognome che leggiamo è Giugliano e non Giuliano come riportato da Il Giorno.

tweet sulla bidella pendolare giuseppina giugliano 14

Questo spiega il perché non siamo riusciti a scovare alcun account social della operatrice scolastica, rintracciato grazie a un post dell’account “Estetica L’Oasi del Benessere“. Nella lista delle amicizie del centro estetico campano troviamo proprio una Giusy Giugliano.

Oltre al profilo Facebook, troviamo anche i rispettivi account Instagram e TikTok. La ragazza nelle foto e nei video pare essere proprio l’operatrice scolastica della storia raccontata da Il Giorno.

[…] Attraverso le diverse dichiarazioni […] otteniamo una ricostruzione diversa da quella raccontata. C’è chi dichiara di averla vista a inizio anno scolastico, mentre altri collaboratori e docenti operativi da pochi mesi affermano di non averla mai vista e di aver saputo della sua esistenza solo attraverso i giornali.

tweet sulla bidella pendolare giuseppina giugliano 6

Una docente ci racconta qualcosa di molto particolare, ossia che la storia della pendolare fosse stata discussa all’interno del Liceo qualche mese fa, per poi non saperne più niente. Un ulteriore fonte ci racconta che alcuni dipendenti avrebbero affermato che Giuseppina sia andata in malattia dopo un primo mese di lavoro e di “pendolarismo estremo”.

[…] Osservando le varie pubblicazioni social, nella sua pagina Facebook troviamo un reel pubblicato martedì 22 dicembre 2022 alle ore 17:04 quando teoricamente dovrebbe aver appena finito il suo turno presso il liceo milanese. Un altro reel del 19 ottobre 2022 alle ore 12:32 mostra la spiaggia di Castellamare. Risulta lecito domandarci se queste e altre pubblicazioni social riguardino video ripresi in momenti diversi e condivisi nel corso della giornata lavorativa in un breve momento di pausa.

il post dell'estetica l oasi del benessere su giuseppina giugliano

L’intera vicenda non risulta del tutto chiara. Quello che risulta fondato [è che] la 29enne Giuseppina Giugliano (e non “Giuliano) potrebbe aver vissuto almeno un periodo di “pendolarismo estremo”, noto e discusso diversi mesi fa. Resta un vuoto, colmabile soltanto dalla stessa protagonista: mostrando la prova dei viaggi giornalieri. […]

3. LA VERSIONE DI GIUSEPPINA GIUGLIANO

Estratto dell’articolo di Violetta Fortunati per www.ilgiorno.it

[…] Per fare una verifica di quanto si può risparmiare incrociando i vari tipi di offerta siamo andati a scandagliare il sito di Italo, il treno ad alta velocità che unisce varie città italiane fra cui, appunto, Milano e Napoli. Una tratta che viene coperta in 4 ore e mezza.

Giuseppina viaggia con Italo (prevalentemente) e con Trenitalia per raggiungere da Napoli il liceo artistico Boccioni a Milano. Ora confrontiamo i costi di viaggio con il racconto che la collaboratrice scolastica ha fatto a "Il Giorno".

LICEO BOCCIONI DI MILANO 3

I carnet

Un primo sistema per poter risparmiare è legato ai carnet. Acquistando un pacchetto di 10 viaggi si può arrivare a risparmiare circa il 30%. In questo caso si possono comperare i biglietti con tariffa flex (i più costosi perché permettono di modificare con una certa libertà giorni e orari dei viaggi). Un biglietto flex tariffa piena costa mediamente 99 euro. Acquistando i carnet si scende a 64 euro a biglietto.

La versione di Giuseppina Giugliano

"Ho comprato carnet da 384 euro per 24 giorni e da 450 euro per 30 giorni. Questi sono quelli che uso io". Sui siti degli operatori queste cifre standard non risultano, ma non è impossibile che Giuseppina abbia utilizzato coupon per abbattere il prezzo.

[…] "Con l’iscrizione a Italo Più ho la possibilità di totalizzare i punti in base ai chilometri di percorrenza e avere delle tratte in omaggio. Sono biglietti-premio che io acquisto con i punti quindi non li pago".

giuseppina giugliano la bidella pendolare 2

[…] "Ovviamente prendo i biglietti con largo anticipo, mesi prima, così riesco trovare un sacco di offerte e di sconti. Cosa che non è possibile se si comprano i biglietti o i carnet sotto data. Diciamo che quando non trovo l’offerta da Italo viaggio con Trenitalia e viceversa". […] "Sono diventata più esperta di un’agente di viaggio nel scovare coupon, offerte e promozioni per le tariffe dei treni".

[…] "Da settembre a dicembre non ho mai fatto assenze. Ho solo usufruito di un congedo per accompagnare un parente a una visita medica: i miei genitori sono venditori ambulanti e purtroppo non sempre si possono assentare dal lavoro perché guadagnano a giornata in base a quello che vendono. Mia nonna è anziana e non è nella condizione di poterlo portare in ospedale. A dicembre ho avuto una brutta bronchite e sono rimasta parecchi giorni a casa in malattia. Il dottore mi ha detto che dovevo riguardarmi altrimenti me la sarei trascinata per mesi. Ora mi sono ripresa e a gennaio, dopo le feste natalizie, sono tornata regolarmente a scuola".

tweet sulla bidella pendolare giuseppina giugliano 16

4. IL GIALLO DELLA BIDELLA «FRECCIAROSSA» CHE FA CHIACCHIERARE TUTTA L’ITALIA

Estratto dell’articolo di Paolo Bracalini per “il Giornale"

«Mi chiamo Giugliano Giuseppina», cognome prima del nome, come si usa negli uffici pubblici. Ma dietro le sembianze di una semplice bidella del liceo Boccioni di Milano si nasconde un genio.

In base ad un sistema di calcolo sofisticatissimo da lei messo a punto, la Giugliano, 29 anni da Napoli (e ritorno), sostiene di riuscire a incrociare tariffe e orari di Italo e Trenitalia, utilizzando promozioni, sconti, bonus, punti, il tutto con mesi di anticipo, in modo da fare la pendolare Napoli Centrale-Milano Centrale, ogni giorno, con solo 400 euro per l’intero mese.

giuseppina giugliano la bidella pendolare su facebook

Una specie di miracolo grazie ad un lavoro certosino che non ammette errori: basta perdere un treno e il sistemone sballa. Una o due notti in hotel, un ritardo del treno (quanti se ne possono verificare in 40 lunghi viaggi mensili?) e tutto il risparmio di non dover pagare un affitto a Milano se ne va in fumo. Altro che bidella, una che riesce a tenere in piedi una logistica del genere può aspirare ad una brillante carriera manageriale, l’istituto dovrebbe promuoverla a dirigente nel settore amministrativo.

giuseppina giugliano la bidella pendolare su facebook

La storia ha rapito l’attenzione dei social. […] C’è chi accusa i giornalisti di non verificare le notizie e chi invece vede un’operazione mediatica di stampo neoliberista costruita ad hoc per screditare i percettori del reddito di cittadinanza. Come dire: questa si alza ogni giorno alle quattro del mattino per essere a lavoro a Milano, e voi invece ve ne state belli comodi a letto con la tessera gialla del Rdc sul comodino, vergogna.

[…] La storia da libro Cuore diventa un giallo. Chi mente? Il Giorno intervista una insegnante della stessa scuola, Francesca Alparone, che conferma la storia. La Gazzetta.it, invece, racconta di aver telefonato al liceo Boccioni ma di aver ricevuto un no comment come risposta. Sui social, invece, i segugi che accusano la stampa di non verificare rilanciano (ovviamente senza alcuna verifica) il tweet di un tale che sostiene che la Giugliano si sarebbe messa «in congedo straordinario, retribuito», senza uno straccio di prova. Il mistero rimane, mentre la bidella è già salita sul treno. Prima che si accorga che la pausa pranzo costa troppo a Milano, a Torino si risparmia e ci vuole solo un’ora, conviene.

ARTICOLI CORRELATI

tweet sulla bidella pendolare giuseppina giugliano 1 giuseppina giugliano la bidella pendolare su tiktok giuseppina giugliano la bidella pendolare tweet sulla bidella pendolare giuseppina giugliano 11 giuseppina giugliano giuseppina giugliano la bidella pendolare meme su andrea giambruno e la bidella pendolare tweet sulla bidella pendolare giuseppina giugliano 7 LICEO BOCCIONI DI MILANO 2 LICEO BOCCIONI DI MILANO 1 tweet sulla bidella pendolare giuseppina giugliano 9 tweet sulla bidella pendolare giuseppina giugliano 8 tweet sulla bidella pendolare giuseppina giugliano 13 tweet sulla bidella pendolare giuseppina giugliano 5 tweet sulla bidella pendolare giuseppina giugliano 4 tweet sulla bidella pendolare giuseppina giugliano 12 tweet sulla bidella pendolare giuseppina giugliano 3 il cognome sbagliato della bidella pendolare giuseppina giugliano la bidella pendolare su tiktok tweet sulla bidella pendolare giuseppina giugliano 2 giuseppina giugliano la bidella pendolare 3