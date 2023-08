11 ago 2023 14:18

IL GIALLO DELL'UOMO MASSACRATO DI BOTTE IN ASCENSORE A MESTRE – LA SCORSA NOTTE LA POLIZIA HA TROVATO IL CADAVERE DEL 32ENNE LORENZO NARDELLI CON IL CRANIO FRACASSATO. ACCANTO AL CORPO, NELL'ASCENSORE, C'ERANO DUE CUGINI MOLDAVI, CON I VESTITI INSANGUINATI, CHE SONO STATI ARRESTATI – I DUE SOSTENGONO DI ESSERSI DIFESI DA TRE LADRI, UNO DEI QUALI ERA NARDELLI, CHE VOLEVANO ENTRARE IN CASA LORO. UNA VERSIONE CHE NON CONVINCE GLI INQUIRENTI – UN VICINO: “SEMBRAVA UN REGOLAMENTO DI CONTI LEGATO ALLO SPACCIO”