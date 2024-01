IL GIALLO DI MARIA ANTONIETTA PANICO TROVATA MORTA A TRENTO DALL’EX MARITO: SI ERA CANDIDATA NEL 2020 ALLE COMUNALI CON IL CENTRODESTRA - LA 42ENNE ERA RIVERSA NEL LETTO DI CASA (SPORCO DI SANGUE) MA SUL SUO CORPO NON C’ERANO FERITE. POSSIBILE CHE IL DECESSO RISALGA A 48 ORE PRIMA - L’ULTIMO COMPAGNO AVEVA IL DIVIETO DI AVVICINAMENTO. I VICINI LA DESCRIVEVANO “SOFFERENTE E CONSUMATA”. A FAR PENSARE CHE QUALCUNO POSSA AVERLA AMMAZZATA ANCHE I...

Federica Zaniboni per il Messaggero – Estratti

Il letto era macchiato di sangue e sulle lenzuola giaceva Maria Antonietta Panico, ormai senza vita. Sul corpo, però, non c'erano ferite. È avvolta nel mistero la morte della donna di 42 anni - ne avrebbe compiuti 43 fra pochi giorni - che ieri mattina è stata trovata nella sua abitazione nel quartiere della Bolghera a Trento dall'ex marito. A lanciare per prima l'allarme è stata la figlia 16enne, preoccupata perché da giorni non riusciva a mettersi in contatto con la madre.

Il papà ha quindi deciso di presentarsi nell'appartamento di via Vicenza 24, dove fino a una decina di anni prima la famiglia abitava tutta insieme. Lì, la macabra scoperta. Secondo i primi accertamenti, il decesso potrebbe risalire anche a 48 ore prima, ma non vi sarebbe ancora alcun indizio sulle cause, che potranno essere accertate soltanto dall'autopsia. Maria Antonietta era molto conosciuta in città, soprattutto per il suo impegno in politica. Nel 2018 si era candidata alle elezioni provinciali nella lista dell'attuale governatore Maurizio Fugatti, mentre nel 2020 si era presentata alle comunali, sempre con il centrodestra, nella lista civica che sosteneva Andrea Merler.

LA RICOSTRUZIONE Per tutta la giornata di ieri, gli inquirenti hanno ascoltato i parenti, gli amici e chiunque potesse rivelare elementi utili sulla vita della donna. Chi la conosceva, compresi i vicini di casa, riferiscono che ultimamente pareva cambiata. Lo stesso Merler, che la ricorda come «una persona di grande disponibilità e gentilezza», dice di averla vista l'ultima volta circa due mesi fa: «In quell'incontro mi era parsa diversa, fragile, non totalmente lucida». Lo stesso hanno dichiarato i residenti della palazzina in cui viveva, descrivendola come «sofferente» e «consumata».

Dai primi accertamenti svolti dagli investigatori è emersa la figura di un ex fidanzato, con il quale Maria Antonietta aveva avuto una storia dopo la separazione dal marito, durata fino a un paio di anni fa. L'uomo, al momento non è stato ancora rintracciato, ma pare avesse il divieto di avvicinamento. I carabinieri, che ieri mattina intorno alle 11 si sono presentati nell'appartamento al terzo piano al civico 24 di via Vicenza, non escludono che possa essersi trattata di una morte violenta.

(...) Tra gli elementi che lasciano pensare che qualcuno possa averle fatto del male, anche diversi ingressi al pronto soccorso per «contusioni facciali» negli ultimi mesi. Al tempo stesso, tuttavia, resta aperta anche la pista di una morte naturale, dovuta forse a un malore improvviso o ad altri problemi di salute di cui avrebbe potuto soffrire la 42enne.

LE INDAGINI L'autopsia verrà eseguita probabilmente già oggi dal medico Dario Ranieri e di certo potrà fornire risposte più precise sulle cause e l'orario del decesso, andando forse a sciogliere definitivamente il giallo.

