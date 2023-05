GIALLO IN PROVINCIA DI COSENZA DOVE UNA DONNA È STATA FREDDATA SULL’USCIO DI CASA – IL SICARIO HA SUONATO ALLA SUA PORTA E, QUANDO LA 49ENNE HA APERTO LA PORTA, È STATA RAGGIUNTA DA DIVERSI COLPI DI ARMA DA FUOCO SPARATI FORSE DA UN FUCILE O ADDIRITTURA DA UN KALASHNIKOV - GLI INVESTIGATORI NON ESCLUDONO ALCUNA IPOTESI, MA LA DINAMICA LASCIA IPOTIZZARE LA MATRICE ‘NDRANGHETISTA…

Estratto dell'articolo di Antonio Palma per www.fanpage.it

omicidio antonella lopardo

Ancora sangue nel Cosentino dove una donna di 49 anni è stata uccisa sull’uscio di casa in quello che appare come un vero e proprio agguato mortale. La vittima dell’omicidio è Antonella Lopardo, freddata da diversi colpi di arma da fuoco dopo aver aperto la porta di casa sua a Cassano allo Ionio, nell’alto Cosentino.

L’assassinio nella serata di martedì in contrada Ciccotonno, una zona rurale e isolata. Secondo quanto ricostruito finora, erano circa le 22 di martedì 2 maggio e la donna aveva sentito suonare al campanello. Quindi aveva semplicemente aperto la porta di casa quando è stata raggiunta da diversi colpi di arma da fuoco sparati probabilmente da un’arma lunga, forse un fucile o addirittura un kalashnikov.

omicidio antonella lopardo

Nonostante gli immediati soccorsi, per la donna non c’è stato nulla da fare, è morta sul colpo dopo essere stata colpita da proiettili al torace e in volto. Sul luogo dei fatti, presso l’abitazione della vittima, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio e quelli del Comando provinciale di Cosenza che hanno avviato immediatamente le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e di chiarire quale possa essere la matrice del delitto.

[…] Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi ma la dinamica dei fatti lascia ipotizzare la matrice ‘ndranghetista. […]

antonella lopardo