Estratto dell’articolo di Marco Carta per www.repubblica.it

DONNA VIENE COLPITA DA UN CANE IN VIA FRATTINA

Lo spettro della droga e della prostituzione e i presunti maltrattamenti. Le accuse incrociate degli animalisti e le minacce di morte nei confronti della proprietaria del cane. Ma soprattutto il silenzio della vittima, che non ha ancora sporto querela. A distanza di giorni, il pasticciaccio di via Frattina è ancora avvolto dal mistero.

Il caso del cane Cody, il rottweiler precipitato sopra una donna incinta in via Frattina, continua a far discutere soprattutto sui social network. Anche se le indagini sono ferme al giorno dell’incidente. In attesa dell'autopsia sull'animale, di certo c’è solo che quel giorno non c’è stato alcuno sparo. E che la vittima, una 27enne che vive a Lugano, non è in pericolo di vita. Ma le speculazioni su quello che sarebbe accaduto non si arrestano.

Ad alimentarle, però, sono gli stessi protagonisti. Secondo Emilia Pawk, la proprietaria del cane, la donna incinta rimasta ferita non sarebbe mai stata colpita dal cane. “Mi hanno detto delle persone che erano presenti quando Cody è caduto che non l'ha neanche sfiorata, ma che per lo spavento è caduta all'indietro battendo la testa”.

Ma i carabinieri, che indagano sul caso, hanno ricevuto testimonianze contrarie. Il cane, precipitando, avrebbe colpito la donna, che poi è caduta al suolo. Ed è qui che entrano in gioco gli animalisti. Le accuse sono due: quella dei mancati soccorsi a Cody, che ha perso la vita dopo che per un’ora è rimasto inerme sull’asfalto. […]

Per l’ex fidanzato della donna, intervistato da Repubblica, l’ipotesi dell’incidente è più che plausibile. Ma l’uomo, a garanzia dell’anonimato, ha anche raccontato di un clima particolare all’interno dell’abitazione. “Emilia mi ha fatto tante follie e io non scarto nulla. La conosco e non mi meraviglierei di niente. Sono scappato dal contesto che la circondava, c’erano sempre situazioni molto strane. C’era sempre un suo amico con cui a volte si picchiavano”.

Le rivelazioni dell’uomo hanno innescato una vera e propria shitstorm nei confronti della proprietaria del cane, che ora teme per la sua incolumità. “Ci hanno accusati di tutto, formulando le ipotesi più assurde di maltrattamento sugli animali, di spari, droga, addirittura prostituzione - ha detto Emilia Pawk a Fanpage - È molto grave che siano stati diffusi i dettagli di dove abito, perché ora ho paura per la mia famiglia, ho due figli minorenni".

