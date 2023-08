GIAMBRUNO, FACCE RIDE! – IL SIGNOR MELONI, IN APERTURA DELLA PUNTATA DI “DIARIO DEL GIORNO”, PROVA A METTERE UNA TOPPA ALLA SPARATA SUGLI STUPRI DI IERI (“SE EVITI DI UBRIACARTI, NON TROVI IL LUPO”): “POLEMICA SURREALE, NESSUNO HA GIUSTIFICATO L’ATTO, ANZI SONO STATI UTILIZZATI I TERMINI ‘ABOMINEVOLE’ E ‘BESTIE’” – “LE MIE PAROLE SONO STATE UTILIZZATE IN MANIERA STRUMENTALE E SURREALE, DISTORCENDO LA REALTÀ. O SONO IN MALA FEDE O HANNO PROBLEMI DI COMPRENDONIO”. CIAO CORE...

La replica di Andrea #Giambruno alle polemiche oggi a Tg4 - Diario del giorno.pic.twitter.com/prBpT2R2HW https://t.co/S7oODpQUah — LALLERO (@see_lallero) August 29, 2023

Giambruno, giornalista e compagno del Premier, "Se eviti di ubriacarti eviti anche di incorrere in problematiche (strupro) in cui trovi il lupo" pic.twitter.com/SiYJq3b0i5 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) August 29, 2023

Giambruno, polemiche su di me ridicole e strumentali

andrea giambruno e pietro senaldi a diario del giorno su rete 4

(ANSA) - "Faccio una precisazione a titolo personale e di un gruppo di lavoro che lavora per l'azienda che mi ospita. Nelle ultime ore sta impazzando una polemica surreale, mi è doveroso precisare che nessuno ha giustificato l'atto, anzi sono stati utilizzati termini precisi: "abominevole" per l'atto e "bestie" per gli autori".

Lo ha detto il giornalista di Rete 4 Andrea Giambruno - compagno della premier Giorgia Meloni - nel corso della sua trasmissione "Il diario del giorno", commentando le polemiche che l'hanno travolto a seguito delle sue affermazioni circa i casi di stupro di Palermo e Caivano.

giorgia meloni andrea giambruno foto di chi

Per Giambruno le sue parole sono state utilizzate "in maniera strumentale" e "in maniera surreale, distorcendo la realtà e lo stanno facendo o perché in mala fede o perché hanno seri problemi di comprendonio.

A chi va a ruota consiglio di seguire la puntata, mettiamo fine alle polemiche, stiamo rasentando il ridicolo e la politica ha di meglio da fare che occuparsi di uno spazio giornalistico", ha concluso Giambruno.

